Na rynku hurtowym w Broniszach pojawiły się pierwsze polskie truskawki. Pochodzą z tzw. uprawy parapetowej. Kosztują ok. 30-32 zł za kilogram.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Jak poinformował PAP ekspert rynku Maciej Kmera, tzw. uprawa parapetowa to produkcja truskawek na platformach, z których zwisają one na długich pędach. Owoce nie mają kontaktu z podłożem.



Polskie truskawki z tzw. uprawy parapetowej w szklarni są drogie, kosztują ok. 30-32 zł za kilogram. Owoce są pakowane w półkilogramowe wytłoczki. Dla porównania - pod koniec kwietnia ubiegłego roku za kilogram pierwszych polskich truskawek w Broniszach trzeba było zapłacić od 18 do 22 zł.

Ekspert zwrócił uwagę, że na polskim rynku dużo jest truskawek importowanych z Grecji. Jak mówił, ich cena zależy od popytu, a popyt - od pogody. Do niedawna jeszcze greckie truskawki kosztowały 40-50 zł za 5 kg, a w ostatni weekend ich cena skoczyła do 70 zł za 5 kg - wskazał Kmera.



Sezon truskawkowy w naszych warunkach rozpoczyna się w maju i trwa nawet do października, kiedy zbiera się odmiany powtarzające. Największy wysyp truskawek z pola przypada na połowę czerwca.