Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Minister Motyka przekazał nowe informacje

RMF24

Polska jest gotowa podpisać do końca roku umowę z amerykańskim wykonawcą pierwszej w kraju elektrowni jądrowej, jeśli zostaną spełnione warunki korzystne dla polskiego przemysłu - oświadczył w piątek minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił, że prawem właściwym umowy będzie polskie prawo.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe 23 września poinformowała o porozumieniu w negocjacjach z konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel w sprawie głównych warunków handlowych dot. umowy na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Minister energii: Do końca roku możemy podpisać umowę

Jak wskazała PEJ, strony prowadzące negocjacje są zdeterminowane do ich zakończenia do końca roku.

Szef resortu energii był pytany na antenie TVN24 o szanse na realizację tych planów. Przede wszystkim chcemy stawiać twarde warunki, dobre dla polskiego przemysłu. Jeżeli one zostaną spełnione, to do końca roku jesteśmy w stanie tę umowę podpisać - zapowiedział Motyka.

Wśród istotnych czynników wymienił koszty energii, udział polskiego kapitału oraz partnerskie zaangażowanie ze strony amerykańskiej. Szef resortu energii dodał, że w ramach negocjacji m.in. „udało się przeforsować”, aby prawem właściwym umowy między PEJ a konsorcjum było prawo polskie.

Uzgodnienia z Amerykanami

Na początku września pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej i wiceminister energii Wojciech Wrochna informował, że poddanie umowy prawu polskiemu jest jedną z pozostałych do uzgodnienia z Amerykanami kwestii.

Chodzi o umowę na generalną realizację inwestycji (EPC - engineering, procurement, and construction contract). Obecnie współpraca pomiędzy PEJ a konsorcjum odbywa się na podstawie umowy pomostowej (EDA - engineering development agreement), podpisanej w kwietniu 2025 r., po zakończeniu obowiązywania umowy na usługi projektowe.

Gdzie powstanie elektrownia?

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.

W sierpniu PEJ przekazały firmie Bechtel teren pod budowę elektrowni w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo na Pomorzu. Obecnie trwa tam drugi etap prac przygotowawczych, a także realizowane są pogłębione badania geologiczne. Polskie Elektrownie Jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki. „Inwestor pracuje równolegle nad przygotowaniem dokumentacji do kolejnych decyzji, w tym pozwolenia na budowę, o które planuje zawnioskować w przyszłym roku” - zapowiedziała spółka.