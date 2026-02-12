Złote korki piłkarskie, które premier Donald Tusk przekazał na rzecz 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zostały wylicytowane w czwartek. Zwycięzca aukcji spotka się z szefem rządu w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  • Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Chwilę po zakończeniu aukcji, premier skomentował rezultat aukcji w mediach społecznościowych. "Piękny wynik! Wszystko na zdrowe brzuszki polskich dzieci. Dzięki!" - napisał Tusk.

Zwycięzca licytacji otrzyma złote korki piłkarskie z napisem "Donald Tusk" oraz spotka się z szefem rządu w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Tegoroczna oferta premiera osiągnęła kwotę 700 250 zł. Tym samym szef rządu pobił swoją zeszłoroczną licytację na rzecz WOŚP, która zakończyła się wynikiem 500 500 zł. Zwycięzca otrzymał wtedy zaproszenie na tradycyjne kaszubskie śniadanie z premierem w KPRM.

Licytacje WOŚP. Korki Tuska zdeklasowały spotkanie z Mensah i rakietę Świątek

W serwisie Allegro do 16 lutego internauci mogą brać udział w ponad 77 tys. aukcji charytatywnych, z których dochód zasili konto 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zadeklarowana kwota z tych licytacji przekraczała w czwartek 27 mln zł.

Kwota osiągnięta przez Donalda Tuska jest do tej pory najwyższą wśród wystawionych aukcji

W chwili zakończenia licytacji oferty premiera, na drugim miejscu znajdowała się aukcja Omeny Mensah i Rafała Brzoski z propozycją spotkania z nimi (340 tys. zł, licytacja kończy się w poniedziałek) oraz rakieta tenisowa i ręcznik Igi Świątek z wygranego przez nią Wimbledonu 2025 (136 tys. zł; licytacja kończy się w piątek).

34. Finał WOŚP pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" odbył się 25 stycznia. Miał na celu zebranie pieniędzy na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Kwesta zakończyła się kwotą deklarowaną 183 mln zł. Ostateczny rezultat, który zawsze jest wyższy od kwoty z dnia finału, Orkiestra ogłosi pod koniec marca. 