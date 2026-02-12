Licytacje WOŚP. Korki Tuska zdeklasowały spotkanie z Mensah i rakietę Świątek

W serwisie Allegro do 16 lutego internauci mogą brać udział w ponad 77 tys. aukcji charytatywnych, z których dochód zasili konto 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zadeklarowana kwota z tych licytacji przekraczała w czwartek 27 mln zł.

Kwota osiągnięta przez Donalda Tuska jest do tej pory najwyższą wśród wystawionych aukcji.

W chwili zakończenia licytacji oferty premiera, na drugim miejscu znajdowała się aukcja Omeny Mensah i Rafała Brzoski z propozycją spotkania z nimi (340 tys. zł, licytacja kończy się w poniedziałek) oraz rakieta tenisowa i ręcznik Igi Świątek z wygranego przez nią Wimbledonu 2025 (136 tys. zł; licytacja kończy się w piątek).

34. Finał WOŚP pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" odbył się 25 stycznia. Miał na celu zebranie pieniędzy na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Kwesta zakończyła się kwotą deklarowaną 183 mln zł. Ostateczny rezultat, który zawsze jest wyższy od kwoty z dnia finału, Orkiestra ogłosi pod koniec marca.