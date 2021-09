Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło aneksy do umów na dostawy LNG z USA. Jak poinformowała w czwartek spółka aneksy przewidują zwiększenie dostaw o 2 mln ton LNG rocznie przez 20 lat. Wicepremier Jacek Sasin wskazał, że to element prac "nad zapewnieniem 100 proc. dostaw gazu ze źródeł innych niż rosyjskie".

Transport amerykańskiego gazu skroplonego do portu w Świnoujściu w 2019 roku / Marcin Bielecki / PAP

Aneksy zawarto z firmą Venture Global: Venture Global Plaquemines LNG oraz Venture Global Calcasieu Pass.

W przypadku Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish aneks przewiduje zwiększenie dostaw z 1 mln ton do 1,5 mln ton LNG rocznie przez 20 lat. W przypadku Plaquemines LNG w Plaquemines Parish - zwiększenie dostaw z 2,5 mln ton do 4 mln ton LNG rocznie przez 20 lat.

Kontrakty na dostawy gazu z USA zawierane przez PGNiG, projekt Baltic Pipe czy plany wydobycia na Ukrainie pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość - ocenił wicepremier Jacek Sasin.

Sasin zauważył, że po wygaśnięciu kontraktu z Gazpromem, czyli po 2022 r. ponad 9 mld m sześc. gazu sprowadzanego do Polski będzie pochodzić z USA, a dostawy od Venture Global zaspokoją ok. jedną trzecią polskiego popytu.





Pracujemy nad zapewnieniem 100 proc. dostaw gazu ze źródeł innych niż rosyjskie - dodał wicepremier.

Prezes PGNiG Paweł Majewski powiedział, że dostawy dają nowe możliwości. Amerykańskie kontrakty mają formułę Free on Board, czyli z możliwością odsprzedaży gazu innym odbiorcom.



Umożliwia to handel na całym świecie. W tym celu wyczarterujemy cztery gazowce i będziemy w stanie dostarczać LNG praktycznie w dowolne miejsce na świecie - zaznaczył.



Majewski podkreślił też, że rozbudowa terminali eksportowych LNG idzie dobrze i daje nadzieje na zakończenie w terminie, czyli w 2023 r.

Prezes Venture Global Mike Sable przypomniał z kolei, że PGNiG to największy odbiorca firmy, z którym przez prawie 10 lat udało się zbudować bardzo dobre relacje biznesowe.



Nasze dostawy pozwolą zwiększyć poziom bezpieczeństwa energetycznego w całym regionie - zauważył, dodając, że oczekuje równie dobrej współpracy w kolejnych latach.