Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek wieczorem ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla 11 województw. IMGW ostrzega też przed silnym wiatrem na północy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay



Instytut wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, a także wschodnich powiatów woj. opolskiego, wschodnich i centralnych powiatów woj. warmińsko-mazurskiego, południowych powiatów woj. dolnośląskiego.



IMGW prognozuje, że w tych regionach kraju temperatura spadnie od -1 do -3 st. C., a przy gruncie od -3 do -6 st C.



Ponadto, Instytut wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla północnych powiatów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, w nocy do 90 km/h, z zachodu.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.