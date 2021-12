PKN Orlen i Synthos Green Energy podpisały umowę inwestycyjną, efektem której będzie powołanie spółki celowej do rozwoju w Polsce technologii jądrowej i budowy małych oraz mikro reaktorów atomowych.

Dziś podpisaliśmy umowę inwestycyjną między Synthos Green Energy a PKN Orlen. Powstanie spółka Orlen Synthos Green Energy, która będzie inwestować, rozwijać, współpracować w zakresie technologii nuklearnych, czyli mikro i małych reaktorów atomowych - ogłosił we wtorek podczas konferencji prasowej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen podkreślił, iż już teraz firma ta jest koncernem multienergetycznym, ale by się dalej rozwijać i zarazem rozwijać polską gospodarkę, musi podejmować "tu i teraz" decyzje, które obejmują perspektywę 20, 30 lat.

GE Hitachi to lider, który ma technologię i możliwość wykonania takich reaktorów. Jest to najbardziej zaawansowana spółka w technologii MMR i SMR. Kanada wybrała tę technologię, tam powstanie pierwszy taki reaktor. Chcielibyśmy, by następny reaktor powstał w 2029 roku w Polsce - mówił Obajtek.



W Ministerstwie Aktywów Państwowych zachęcamy spółki Skarbu Państwa do odważnego inwestowania, do ambitnej polityki, która będzie przekładała się na konkurencyjność polskiej gospodarki - podkreślił wiceminister Maciej Małecki.

Jak dodał, decyzja o powołaniu spółki celowej PKN Orlen i Synthos Green Energy do rozwoju w Polsce technologii jądrowej i budowy małych oraz mikro reaktorów atomowych "to milowy krok w stronę rozwoju małych reaktorów jądrowych w polskiej gospodarce".

Dwa lata temu Synthos podpisał z japońsko-amerykańską firmą GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) porozumienie o współpracy przy rozważaniu możliwości budowy w Polsce reaktora BWRX-300.

Na początku 2020 roku GEH rozpoczęło proces licencjonowania w USA, a w październiku 2020 roku spółka Synthos Green Energy zwróciła się do Polskiej Agencji Atomistyki - polskiego dozoru jądrowego o pomoc w ustaleniu zawartości wniosku o wydanie tzw. ogólnej opinii. W ocenie PAA można to uznać za wstępny etap dialogu regulacyjnego.

Atom w Polsce

Małe reaktory modułowe, tzw. SMR, to wciąż rozwijana technologia, która ma na celu przyspieszenie budowy i obniżenie kosztów energetyki atomowej. Tradycyjny, potężny reaktor wymaga bowiem olbrzymich nakładów. Na świecie obecnie jest realizowanych kilkadziesiąt projektów budowy SMR.

Pod koniec sierpnia biznesmeni Zygmunt Solorz-Żak i Michał Sołowow ogłosili rozpoczęcie wspólnego projektu, którego celem ma być budowa w Pątnowie, na bazie aktywów dawnych elektrowni węglowych, kilku SMR. Inwestycja zakłada budowę 4-6 reaktorów o mocy 300 MW każdy.

Także państwowy KGHM we wrześniu podpisał porozumienie z amerykańską firmą NuScale Power LLC, która ma dla polskiego giganta miedziowego zbudować co najmniej cztery reaktory SMR. Pierwszy ma powstać w 2029 roku.

Przypomnijmy, że zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku, w 2033 roku uruchomiony ma zostać pierwszy blok polskiej dużej elektrowni jądrowej o mocy 1-1,6 GW. Kolejne bloki mają być wdrażane co 2-3 lata. Cały państwowy program zakłada budowę sześciu bloków o łącznej mocy do 9 GW.