Odszedł ppor. Józef Kowalczyk, weteran bitwy o Monte Cassino

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W wieku 102 lat zmarł ppor. Józef Kowalczyk, ostatni żyjący w Polsce żołnierz 12. Pułku Ułanów Podolskich II Korpusu Polskiego, który walczył w bitwie o Monte Cassino – poinformował w środę Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki.

Ppor. Józef Kowalczyk odszedł w wieku 102 lat. Walczył w Bitwie o Monte Cassino (Fot. Facebook/Związek Kombatantów RP i BWP Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, cmentarz wojenny na Monte Cassino - Shutterstock)

Ppor. Józef Kowalczyk odszedł w wieku 102 lat. Walczył w Bitwie o Monte Cassino (Fot. Facebook/Związek Kombatantów RP i BWP Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, cmentarz wojenny na Monte Cassino - Shutterstock) / Shutterstock

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 sierpnia w Orawce w powiecie nowotarskim, gdzie ppor. Kowalczyk mieszkał po powrocie do Polski i spędził ostatnie lata. Pogrzeb rozpocznie się o godz. 11.30 w kościele parafialnym w Orawce.

Po latach pobytu za granicą, zasłużony żołnierz wrócił do ojczyzny

Ppor. Józef Kowalczyk służył w 12. Pułku Ułanów Podolskich, który brał udział w walkach o Monte Cassino w maju 1944 r. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał w Wielkiej Brytanii, gdzie służył także w Polskim Korpusie Rozmieszczenia i Przysposobienia.

W 1965 r. wyjechał do Australii. Przez wiele lat mieszkał na emigracji, jednak jego marzeniem był powrót do Polski. Zrealizował je w 2018 r., gdy po około 78 latach powrócił do kraju i zamieszkał na Orawie. Otrzymał wówczas potwierdzenie polskiego obywatelstwa oraz uprawnienia kombatanckie. Za zasługi został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Gwiazdą Italii oraz Medalem „Pro Patria”.

Komunikat Związku Kombatantów RP: Wielka strata

Tradycje 12. Pułku Ułanów Podolskich kontynuuje stacjonujący w Szczecinie 12. Batalion Dowodzenia „Ułanów Podolskich”. Żołnierze batalionu pielęgnują pamięć o swoich poprzednikach i ich wojennym szlaku oraz współpracują z Kołem Żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich.

„Odejście ppor. Józefa Kowalczyka jest wielką stratą. Odszedł człowiek, który należał do pokolenia żołnierzy walczących o wolność Polski daleko od jej granic” – podkreślono w komunikacie Związku Kombatantów RP i BWP Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego.