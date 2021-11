Rosnąca liczba zakażeń koronawirusem, nowy projekt kolejnej reformy wymiaru sprawiedliwości oraz kwestia kopalni węgla brunatnego Turów - o tym będzie się mówić w tym tygodniu.

Już jutro, w poniedziałek, polska delegacja ma wrócić do Pragi, by dalej negocjować warunki porozumienia z Czechami ws. kopalni Turów.

Były nadzieje, do ugody dojdzie już w piątek. Po zakończeniu piątkowych rozmów minister klimatu i środowiska Anna Moskwa stwierdziła jednak, że strony potrzebują czasu do poniedziałku.

Hetman Kraju Libereckiego Martin Puta dodał, że zapisy porozumienia musi poznać nowy, tworzący się czeski rząd, a Warszawa i Praga ocenią jeszcze, czy wynegocjowana umowa jest kompromisem dla obu stron.

Przez to zapewne zabraknie czasu na ewentualne wycofanie przez Czechów skargi na Polskę, bo już we wtorek przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma odbyć się rozprawa ws. Turowa. Na liczniku kar za niewstrzymanie wydobycia w kopalni jutro zobaczymy 25 mln euro, które rząd ma wpłacić do budżetu Unii Europejskiej. Czesi domagają się od Polski 50 mln euro, które zostaną przeznaczone na ochronę lokalnego środowiska.

Co dalej z Izbą Dyscyplinarną?

W tym tygodnia ma także pojawić się nowy, rządowy projekt ustawy w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej - zapowiedział wicemarszałek sejmu Ryszard Terlecki. Działalność Izby nakazał zawiesić unijny Trybunał. Ale głosy ze środowisk zbliżonych do rządu mówią, że projekt będzie kolejną reformą całego wymiaru sprawiedliwości.

W rządzie trwają też pracę nad tak zwaną tarczą inflacyjną. Celem jest złagodzenie skutków inflacji odczuwanych przez osoby najuboższe. Rzecznik rządu Piotr Müller wspomniał o bonie energetycznym. Szczegóły mamy poznać w nadchodzącym tygodniu.

Rośnie też liczba zakażeń, jest ich o ponad 5 tysięcy więcej niż przed tygodniem, Europa wprowadza obostrzenia, głównie dla niezaszczepionych. Polski rząd przyjął jednak inną taktykę, nie planuje wprowadzać obostrzeń, ale zobaczymy jak będzie reagował. W szpitalach z powodu Covid-19 jest już bowiem niemal 10 tysięcy Polaków - tylu hospitalizacji nie było od maja.

Rada Ministrów ma w nadchodzącym tygodniu zaprezentować także projekt ustawy, który budzi wiele dyskusji - mowa o weryfikacji szczepień przez pracodawców. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapewniał, że nie chodzi o karania osób niezaszczepionych, a o stworzenie pracodawcom możliwości poproszenia pracownika o przedstawienie certyfikatu szczepienia, by ten mógł zaplanować pracę tak, by uniknąć większej liczby zakażeń.