Nowy "bank" na liście ostrzeżeń KNF. Zawiadomienie już w prokuraturze

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Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych nowego podmiotu – Wolbórz Bank Polska. Instytucja ta prowadzi działalność poprzez stronę internetową, jednak według KNF nie posiada uprawnień do używania w nazwie słowa „bank”.

W związku z podejrzeniem naruszenia przepisów prawa, KNF skierowała do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, który zabrania wykorzystywania określeń „bank” lub „kasa” przez podmioty niebędące bankiem.

Lista ostrzeżeń publicznych prowadzona przez KNF ma na celu informowanie społeczeństwa oraz przedsiębiorców o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie czujności i unikanie potencjalnych zagrożeń finansowych.

Urzędnicy apelują, by każdorazowo przed podjęciem decyzji o współpracy z nieznaną instytucją finansową sprawdzić, czy nie znajduje się ona na liście ostrzeżeń. To ważny krok, który może uchronić przed utratą pieniędzy i innymi konsekwencjami oszustw finansowych.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych jest dostępna na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.