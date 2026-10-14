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Nowy "bank" na liście ostrzeżeń KNF. Zawiadomienie już w prokuraturze

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 października (20:33)

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych nowego podmiotu – Wolbórz Bank Polska. Instytucja ta prowadzi działalność poprzez stronę internetową, jednak według KNF nie posiada uprawnień do używania w nazwie słowa „bank”.

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Nowy "bank" na liście ostrzeżeń KNF. Zawiadomienie już w prokuraturze
Siedziba KNF /Shutterstock

W związku z podejrzeniem naruszenia przepisów prawa, KNF skierowała do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, który zabrania wykorzystywania określeń „bank” lub „kasa” przez podmioty niebędące bankiem.

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Lista ostrzeżeń publicznych prowadzona przez KNF ma na celu informowanie społeczeństwa oraz przedsiębiorców o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie czujności i unikanie potencjalnych zagrożeń finansowych.

Urzędnicy apelują, by każdorazowo przed podjęciem decyzji o współpracy z nieznaną instytucją finansową sprawdzić, czy nie znajduje się ona na liście ostrzeżeń. To ważny krok, który może uchronić przed utratą pieniędzy i innymi konsekwencjami oszustw finansowych.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych jest dostępna na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: KNF

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