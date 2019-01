W nocy z piątku na sobotę ratownicy Grupy Podhalańskiej GOPR ewakuowali dwójkę turystów z drewnianej wiaty na Lubaniu w Gorcach. Turyści byli wyczerpani całodziennym brnięciem w głębokim śniegu.



Turyści wyszli w góry w piątek rano z Krościenka około godz. 9, a ich celem było schronisko na Studzionkach. Wieczorem jednak opadli z sił i poprosili o pomoc ratowników GOPR. Dzięki aplikacji "Ratunek" ratownicy precyzyjnie namierzyli potrzebujących i poprosili ich o schronienie się w tamtejszej wiacie służącej w sezonie letnim biwakującym tam turystom.



Ratownicy wyruszyli z Krościenka na początku na skuterach śnieżnych, ale z uwagi na zalegający bardzo wysoko śnieg, skutery ugrzęzły, a ratownicy kontynuowali wyprawę na nartach turowych. Ratownicy dotarli do poszkodowanych przed północą. Turyści byli dobrze przygotowani do zimowych warunków jednak brnięcie w śniegu i niska temperatura okazały się bardzo wyczerpujące. Turyści nie mieli objawów wychłodzenia, ale byli wyczerpani. Od rana do godzin wieczornych przeszli dopiero połowę zaplanowanej trasy i nie byli w stanie kontynuować dane dalej wycieczki - relacjonował wiceprezes Podhalański grupy GOPR Paweł Konieczny.



Akcja skończyła się sprowadzeniem turystów do Krościenka o 1:30 w nocy. Turyści nie potrzebowali dalszej pomocy medycznej. W akcji brało udział 17 ratowników.



Apelujemy, aby w najbliższym czasie ograniczyć górskie wycieczki i poczekać na stabilizację warunków - dodał Konieczny



W piątek wieczorem ratownicy Podhalańskiej Grupy GOPR pomagali również innemu turyście w Gorcach, który w głębokim śniegu zgubił szlak w rejonie szczytu Jaworzyny Kamienickiej i nie był w stanie kontynuować wędrówki. Również dzięki aplikacji "Ratunek" wezwał pomocy i został bezpiecznie doprowadzony przez ratowników GOPR do schroniska.



Opracowanie: