Ponad półtorej tony nielegalnego tytoniu znaleźli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Opola. Według szacunków skarbówki, w razie wprowadzenia tytoniu na rynek skarb państwa straciłby ponad milion złotych.

Ponad półtorej tony tytoniu znaleźli funkcjonariusze KAS z Opola / KAS / Internet

Jak informuje opolska KAS, podczas wspólnej akcji z funkcjonariuszami Straży Granicznej w środę zlikwidowano nielegalną wytwórnię tytoniu na prywatnej posesji w Kędzierzynie-Koźlu.



W piwnicy budynku znaleziono susz tytoniowy w belach, tytoń krojony do palenia, maszynę do cięcia tytoniu i woreczki do jego konfekcjonowania. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali właściciela budynku i obywatela Ukrainy, obsługującego maszynę do cięcia tytoniu. Ustawiony na podjeździe namiot miał kamuflować przeładunek nielegalnego towaru.



Łączna wartość zatrzymanego towaru to niemal 400 tys. zł / KAS / Internet

Według informacji KAS, w budynku przechowywano 983 kg suszu i 747 kg krajanki tytoniowej. Łączna wartość zatrzymanego towaru to ponad 367 tys. zł. Straty Skarbu Państwa w razie wprowadzenia nielegalnego towaru do obrotu wyniosłyby ponad milion zł - 890 tys. zł z tytułu podatku akcyzowego i 170 tys. zł z tytułu podatku VAT.



Zatrzymano trzy osoby podejrzewane o uczestnictwo w procederze. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Opolski Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Opolu.