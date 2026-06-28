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W sobotę w Juracie odbył się nieformalny szczyt prezydentów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego wzięli w nim udział prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii.

Karol Nawrocki zaprosił na nieformalny szczyt do Juraty prezydentów: Litwy Gitanasa Nausėdy, Łotwy Edgarsa Rinkēvičsa, Estonii Alara Karisa i Rumunii Nicusora Dana. Najpierw goście zwiedzili Port Wojenny w Gdyni.



W sobotę późnym wieczorem KPRP poinformowała, że podczas szczytu „omówiono wspólne stanowiska przed szczytem NATO w Ankarze”. „W trakcie prowadzonych rozmów ustalono priorytety współpracy regionalnej oraz w zakresie bezpieczeństwa basenów Morza Bałtyckiego i Czarnego, a także dyskutowano o kluczowych kwestiach w relacjach transatlantyckich” - przekazała kancelaria.





„Prezydenci są aktywnymi uczestnikami dyskusji w ramach formatów Bukareszteńskiej 9 i Inicjatywy Trójmorza” - przypomniała Kancelaria Prezydenta w wieczornym wpisie.

Co było wiadomo przed spotkaniem?



Przed tym spotkaniem bałtycka agencja prasowa BNS, powołując się na kancelarię prezydenta Estonii, napisała, że prezydenci Polski, Rumunii i państw bałtyckich będą omawiać kwestie związane z bezpieczeństwem, w tym zbliżający się szczyt NATO w Ankarze, wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu, rozwój europejskich zdolności obronnych oraz współpracę transatlantycką.



BNS dodała, że poruszona ma zostać również sprawa dalszego wsparcia dla Ukrainy i rozwoju regionalnej infrastruktury energetycznej i transportowej. Agencja zaznaczyła także, że spotkanie jest częścią obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.



Kancelaria rumuńskiego prezydenta zapowiadała, że przywódcy w Juracie będą też rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej i stojących przed nią wyzwaniach - uzupełniła rumuńska agencja Agerpres.

Misja prezydenta Litwy

Z kolei prezydent Litwy Gitanas Nauseda do sobotniego spotkania w Juracie nawiązał w piątek w programie informacyjnym telewizji LNK. W rozmowie zadeklarował, że jest gotów pośredniczyć w dialogu między Polską i Ukrainą, jeśli obie strony wyrażą taką wolę. W ocenie Nausedy Litwa mogłaby odegrać rolę pośrednika, gdyż utrzymuje bardzo dobre stosunki zarówno z Ukrainą, jak i z Polską.



Nauseda podkreślił, że w letniej rezydencji polskiego prezydenta będzie wraz z innymi przywódcami. W nieformalnej atmosferze porozmawiamy również o tej kwestii, która jest dla mnie niezwykle ważna – powiedział litewski przywódca.

„Przeszłość jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest teraźniejszość”



Zaznaczył również, że chciałby usłyszeć więcej od Nawrockiego na temat źródeł obecnego konfliktu i możliwości jego zażegnania. Ocenił, że podczas konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy premierka Ukrainy Julia Swyrydenko sygnalizowała gotowość Kijowa do złagodzenia napięć. Przeszłość jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest teraźniejszość, zwłaszcza gdy trwa brutalna rosyjska wojna przeciwko Ukrainie – podkreślił Nauseda.



Do zaostrzenia relacji między Warszawą a Kijowem doszło, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i resort dyplomacji. Prezydent Karol Nawrocki poinformował 19 czerwca, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W odpowiedzi Zełenski odesłał swój order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.



UPA w latach 1943-1945 dopuściła się ludobójczej czystki etnicznej na blisko 100 tys. polskich mężczyzn, kobiet i dzieci.