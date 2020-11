"Od dzisiaj nowa strategia walki z pandemią" - zapowiada szef resortu zdrowia. Trwa konferencja prasowa ministra-członka Rady Ministrów Michała Dworczyka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i sekretarza stanu Piotra Müllera.

Od wtorku dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia trzecia edycja strategii walki z pandemią - poinformował podczas briefingu szef resortu zdrowia.



Minister zdrowia odniósł się także do danych dotyczących liczby zakażeń. Wskazywał, że w ubiegłym tygodniu przyrost zakażeń raportowanych we wtorek był znacząco wyższy (ponad 60 proc. więcej) niż w poniedziałek, natomiast w tym tygodniu ten przyrost jest niewielki (ok. 10 proc.).



Szef MZ dodał, że również liczba zleceń na wykonanie testu przez lekarzy POZ nie wzrosła tak znacząco jak miało to miejsce w poprzednio. Niedzielski zaznaczył, że dotąd liczba zleceń na wykonanie testów w poniedziałek podwajała się w stosunku do poniedziałku z poprzedniego tygodnia, do czego - jak mówił - nie doszło w tym tygodniu.



Te dane - ocenił minister zdrowia - wskazują na "pewne wyhamowanie pandemii". Dodał, że rząd szczególnie monitoruje 7-dniowy cykl rozwoju pandemii, żeby na tej podstawie analizować jej przebieg w Polsce.

Minister zdrowia powiedział również na konferencji prasowej, że wtorkowy wzrost zakażeń koronawirusem - 19 364 nowych przypadków - "wpisuje się w trend spadku dynamiki" epidemii i oznacza, że "pandemia wrasta, ale wzrasta coraz wolniej". To są sygnały pozytywne - powiedział Niedzielski.



Pojawia się szansa, pojawia się nadzieja na wyhamowanie pandemii, i teraz bardzo wiele zależy od nas, od naszej codziennej postawy, od tego czy będziemy pilnowali tych podstawowych zasad współżycia społecznego, (...) bo chodzi o to, żeby zachować dystans, chodzić w maseczce i oczywiście dezynfekować ręce - apelował minister zdrowia.



Podkreślił, że ostatnie dane obligują do "postawy jeszcze większej odpowiedzialności". Bo to jest walka, którą wygramy właśnie dzięki naszej postawie, którą możemy wygrać tylko i wyłącznie dzięki wspólnemu poczuciu odpowiedzialności - dodał Niedzielski.

