Nie żyje Dariusz Oskroba. Twórca imperium piekarniczego odszedł w wieku 64 lat

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W wieku 64 lat zmarł Dariusz Oskroba – wieloletni prezes i twórca potęgi Zakładów Piekarskich "Oskroba". To on przekształcił niewielką, rodzinną piekarnię w jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek pieczywa w Polsce.

Informację o śmierci Oskroby podano na oficjalnej stronie internetowej Zakładów Piekarskich „Oskroba” oraz w mediach społecznościowych. Dariusz Oskroba, wieloletni współwłaściciel jednej z największych sieci piekarni w Polsce, zmarł w wieku 64 lat.

Od rodzinnej piekarni do miliardowego imperium

Historia firmy Oskroba sięga ubiegłego wieku. Przedsiębiorstwo powstało w latach 30. XX wieku w Celestynowie (województwo mazowieckie) jako niewielka, lokalna piekarnia. Założył je Wacław Oskroba. Następnie interes przejęli jego synowie - Stanisław oraz Ryszard. Jednak to właśnie Dariusz Oskroba, wnuk Wacława, przejmując stery w 1981 roku, nadał jej zupełnie nowy wymiar. Dzięki jego wizji, determinacji i nieustannemu dążeniu do innowacji, rodzinny biznes rozwinął się w nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmę, której produkty można znaleźć w sklepach w całej Polsce.

Pod jego przewodnictwem marka „Oskroba” stała się synonimem jakości i tradycji, a jednocześnie symbolem nowoczesnego podejścia do piekarskiego rzemiosła. Nic dziwnego, że Dariusz Oskroba znalazł się w gronie najbogatszych Polaków według rankingu magazynu „Forbes”. W tegorocznym zestawieniu jego rodzina zajęła 40. miejsce z majątkiem szacowanym na blisko 2,7 miliarda złotych.

Inspiracja i lider z charyzmą

W oficjalnym komunikacie firmy czytamy:

Z głębokim smutkiem informujemy, że odszedł Dariusz Oskroba — założyciel i wieloletni współwłaściciel naszej piekarni. Był człowiekiem niezwykłej przedsiębiorczości i wizji. Dzięki swojej pasji, innowacyjnemu podejściu oraz konsekwencji w działaniu przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako 'Szef' — nietuzinkowa osobowość, urodzony lider z licznymi, nieszablonowymi pomysłami. Dla wielu z nas był inspiracją.

To właśnie ta inspiracja i charyzma sprawiły, że Dariusz Oskroba był nie tylko szefem, ale i mentorem dla setek pracowników. Jego codzienne powitanie – „Chleb dobry” zamiast „Dzień dobry” – stało się firmowym znakiem rozpoznawczym i symbolem przywiązania do tradycji oraz szacunku dla piekarskiego rzemiosła.