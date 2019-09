Zła wiadomość dla polskich firm transportowych. Nie ma zgody na to, żeby wycofać i skierować do ponownego rozpatrzenia już przez nową Komisję Europejską regulacje dotyczące transportu międzynarodowego, które zawierają niekorzystne dla naszych przewoźników przepisy.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Do ponownej próby zablokowania przepisów tzw. pakietu mobilności, niekorzystnych dla polskich przewoźników, doszło dzięki frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość.

Grupa EKR podważyła decyzję koordynatorów, dlatego musimy podjąć dzisiaj decyzję poprzez głosowanie - mówiła szefowa komisji ds. transportu Karmina Delli. Chodzi o to, że jedynie EKR sprzeciwił się decyzji przedstawicieli grup politycznych (tzw. koordynatorów), by kontynuować procedowanie pakietu mobilności.

Polscy eurodeputowani - zarówno z PiS-u jaki i PO, PSL i SLD chcieli skorzystać z przepisu, że jeśli prace nad regulacjami nie zostały sfinalizowane przed końcem kadencji, to europosłowie powinni zdecydować, czy kontynuować je w kolejnej, czy też odesłać do Komisji Europejskiej. Problem w tym, że EPL (Europejska Partia Ludowa) do której należą PO i PSL jest w sprawie pakietu mobilności podzielona i eurodeputowani Platformy nie są w stanie przekonać swojej grupy (zwłaszcza Niemców) do własnej wizji. Także frakcja socjalistów, do której należy SLD, chciała kontynuowania prac nad pakietem mobilności.

W głosowaniu wzięło udział 49 europosłów, z których 30 było przeciw odesłaniu projektu do KE, a 19 za. Mimo porażki polscy eurodeputowani nie składają jednak broni. Już we wtorek będą próbowali zablokować mandat na negocjacje z Radą UE i Komisją Europejską. Liczą także na to, że negocjacje te przedłużą się i Komisję zacznie już reprezentować nowa, rumuńska komisarz, która rozumie stanowisko krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W kuluarach mówi się, że jest szansa na odrzucenie absurdalnego przepisu mówiącego o tym, że ciężarówki muszą w określonym terminie wracać do kraju rejestracji i przymusowo odpoczywać przez tydzień.