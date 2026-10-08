„Nie dla celebrytów, nie dla gwiazd”. Ustawa o zabezpieczeniu artystów przegłosowana

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Sejm uchwalił w czwartek ustawę o zabezpieczeniu społecznym osób wykonujących zawód artystyczny. Przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustawa ma na celu włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych w sposób adekwatny do ich pracy. Za ustawą głosowało 232 posłów, 197 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Ministra kultury Marta Cienkowska, odpowiadając na pytanie, do kogo trafi wsparcie, odpowiedziała: „Nie do celebrytów. Nie do gwiazd. Nie do artystów, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze”.

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska (w centrum) na galerii sejmowej po głosowaniu nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny (fot. Paweł Supernak)

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska (w centrum) na galerii sejmowej po głosowaniu nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny (fot. Paweł Supernak) / PAP

Przepisy mają przede wszystkim charakter socjalny - ich głównymi beneficjentami są artyści o najniższych i nieregularnych dochodach.

Kto dostanie dopłaty do składek?

Najważniejszym elementem ustawy jest mechanizm dopłat do składek, który jest skierowany do artystów o dochodach poniżej określonego progu. Mają one objąć tych artystów, których średnie miesięczne przychody w ciągu ostatnich trzech lat nie były wyższe niż 125 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. ok. 68 tys. zł rocznie brutto. Szacuje się, że dopłaty obejmą ok. 21 tys. osób.

Artysta z niewielkim dochodem dostanie od państwa dopłatę do składek do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Środki będą ewidencjonowane na kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i przekazywane automatycznie. Dopłata będzie przysługiwać do czasu osiągnięcia przyjętego progu dochodowego, który pozwoli na samodzielne opłacanie składek. Prawo do dopłaty nie będzie przyznawane bezterminow - będzie ustalane na dany rok i regularnie weryfikowane, tak aby wsparcie trafiało do osób spełniających warunki określone w ustawie.

Wiele nieporozumień wokół projektu

W trakcie debaty sejmowej nad projektem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oceniła, że wokół niego „narosło wiele nieporozumień”.

Odpowiadając na pytanie, do kogo trafi wsparcie, powiedziała:

Nie do celebrytów. Nie do gwiazd. Nie do artystów, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze. Prawo do dopłaty przysługuje tylko wtedy, gdy średni roczny dochód artysty z ostatnich trzech lat nie przekracza 125 procent minimalnego wynagrodzenia. Liczą się dochody ze wszystkich źródeł, także z praw autorskich. Rozpoznawalność zatem nie jest kryterium, tylko dochód — zaznaczyła Cienkowska.

Przypomniała, że „z systemu wyłączeni są przedsiębiorcy”. Prowadzenie działalności gospodarczej wyklucza uzyskanie statusu artysty, a jej podjęcie oznacza jego wygaśnięcie – tłumaczyła Cienkowska.

Mówiąc o tym, jak działa dopłata, Cienkowska wyjaśniła:

Żaden artysta nie dostanie z tej ustawy ani złotówki do ręki. Dopłata jest bezgotówkowa i automatyczna. Trafia do ZUS i uzupełnia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do poziomu liczonego od minimalnego wynagrodzenia. Tylko do tego poziomu i tylko w miesiącach, w których własne dochody artysty na to nie wystarczają.

To nie jest dodatkowa emerytura

Marta Cienkowska kontynuowała: Artysta nadal sam płaci składki. Jeśli zarobi więcej, dopłata maleje albo znika. To nie jest dodatkowa emerytura. To co najwyżej droga do emerytury minimalnej. O dopłacie decyduje ZUS, na okres do 12 miesięcy. Dochody potwierdza Krajowa Administracja Skarbowa. W pozostałym zakresie artysta składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Od decyzji ZUS przysługuje droga do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Cel jest jeden. Artysta, który pracuje od projektu do projektu, na umowach o dzieło, nie może tracić prawa do lekarza, do zasiłku i ciągłości emerytalnej tylko dlatego, że przez kilka miesięcy nie miał zleceń. Nie finansujemy karier. Zapewniamy ciągłość ubezpieczenia — powiedziała.

Zaznaczyła, że aby otrzymać wsparcie, „nie wystarczy nazwać się artystą”.

Trzeba wykazać udokumentowany dorobek, to, że twórczość stanowi istotną część aktywności zawodowej, oraz przychody z niej w każdym z ostatnich trzech lat. Nie powstaje żaden rejestr artystów. Państwo nie ocenia wartości sztuki. Ocenia wyłącznie, czy ktoś rzeczywiście wykonuje zawód artystyczny — wyjaśniła Cienkowska.

Jak wygląda praca Komisji Opiniującej?

Komisja Opiniująca liczy 145 osób, bo musi reprezentować wszystkie dziedziny twórczości. 120 członków rekomendują organizacje artystów, 10 organizacje zbiorowego zarządzania, a po 5 wskazują minister kultury, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i prezes ZUS.

Wnioski będzie oceniał trzyosobowy zespół. Komisja wyłącznie opiniuje. Decyzję o statusie wydaje dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej. Od niej przysługuje odwołanie do ministra kultury, a następnie skarga do sądu administracyjnego. O dopłacie decyduje ZUS.

Ile to będzie kosztować?

W pierwszym pełnym roku funkcjonowania, czyli w 2027, system będzie kosztował około 375 mln zł. 252 mln to dopłaty do składek. 101 mln to zasiłki chorobowe i inne świadczenia. 21 mln to obsługa systemu we wszystkich instytucjach razem. Koszty administracyjne to niecałe 6 proc. całości, a w czwartym roku funkcjonowania systemu, nieco ponad 2 proc.

Pieniądze będą pochodzić z budżetu państwa - nie ze składek innych ubezpieczonych i nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przeciwnie: fundusze ubezpieczeniowe i NFZ zyskają nowe wpływy. Ustawa wprowadza limit wydatków na lata 2027-2036, ale z mechanizmem korygującym. Po trzech latach przewidziano ewaluację, która sprawdzi między innymi, czy ktoś nie rezygnuje z etatu albo z działalności, żeby wejść do systemu.