Neo-sędziowie wyłączeni ze sprawy Marcina Romanowskiego

RMF24

Zażalenia na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu nie będą rozpatrywane przez tzw. neo-sędziów. Jak ustaliliśmy, odwołania w tej sprawie trafiły właśnie do Sądu Apelacyjnego, gdzie zostały już skierowane do wylosowania sędziego referenta. Z podziału obowiązków w sądzie wynika, że nie trafią na biurko żadnego z tzw. neo-sędziów.

Zdecydował o tym zakres zaskarżenia decyzji Sądu Okręgowego o wydaniu listu żelaznego. W rozpatrującym podobne sprawy II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego zażaleniami zajmuje się sekcja zażaleniowo-skargowa, złożona z samych tzw. neo-sędziów. To w niej orzekają dawni rzecznicy dyscyplinarni Zbigniewa Ziobry - sędziowie Piotr Schab, Przemysław Radzik i Michał Lasota, a także były członek tzw. neo-KRS. Sędziowie tej specjalnej sekcji mają decyzją Kolegium Sądu ograniczony zakres działania, który nie dotyczy spraw uchylania aresztu.

Dwa zażalenia, dwaj adresaci

Właśnie do sekcji zażaleniowo-skargowej swoje zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego skierował pełnomocnik Marcina Romanowskiego. Mec. Bartosz Lewandowski złożył odwołanie jako pierwszy, podjęcie sprawy musiało jednak zaczekać na zażalenie prokuratury. I właśnie zakres tego zażalenia zdecydował, kto będzie rozpatrywał oba odwołania.

Wyjaśnienie sądu

Zażalenie prokuratora obejmuje zakresem zaskarżenia m.in. decyzję w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzanego, przez co zgodnie z obowiązującym podziałem czynności, ustalonym przez Kolegium Sądu Apelacyjnego, sprawa została skierowana do wylosowania - przez system SLPS - sędziego referenta spośród wszystkich sędziów II Wydziału Karnego orzekających poza sekcją zażaleniowo-wnioskową - tłumaczy decyzję rzecznik prasowa SA ds. Karnych sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak.

Podjęta dziś po południu decyzja o skierowaniu zażaleń do losowania oznacza, że nazwisko sędziego-referenta w tej sprawie będą znane w poniedziałek - 12 października 2026 roku.