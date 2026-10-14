„Natychmiastowa przerwa”. Żurek interweniuje ws. trzech sędziów

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Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o natychmiastowym odsunięciu od czynności służbowych trzech sędziów - Michała Lasoty, Piotra Schaba i Waldemara Radzika. „Decyzje zostały podjęte w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przez nich czynów zabronionych oraz koniecznością ochrony powagi sądu i istotnych interesów służby” - tłumaczy w komunikacie resort sprawiedliwości.

Zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych wydano w oparciu o wnioski Prokuratury Krajowej o podjęcie uchwał zezwalających na pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności karnej.

"Przewidują natychmiastową przerwę w wykonywaniu czynności służbowych przez wskazanych sędziów do czasu wydania uchwał przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej jednak niż na miesiąc" - czytamy w komunikacie resortu sprawiedliwości. Podkreśla on jednocześnie, że taki ruch nie oznacza przesądzania o winie sędziów, ale ma służyć ochronie powagi sądu.

Dlaczego trzej sędziowie mają zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej?

W przypadku Michała Lasoty chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień. Ten sędzia miał twierdzić, że nadal jest zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, choć został odwołany z tej funkcji w lipcu 2025 r. Co więcej, mimo odwołania miał podejmować czynności zastrzeżone dla odebranej mu funkcji.

W przypadku sędziego Piotra Schaba chodzi o analogiczną sytuację - on miał zignorować odwołanie z funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i działać tak, jakby nie miało ono miejsca.

Przemysław W. Radzik ma odpowiedzieć m.in. za ukrywanie akt postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i bezpodstawne ich wszczynanie. On również miał twierdzić, że nadal jest zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, choć odwołano go z tego stanowiska w ubiegłym roku.

