Co najmniej 3 miesiące potrwa naprawa kolektorów ściekowych pod dnem Wisły. Może to jednak zająć nawet pół roku - ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Mariusz Piekarski. Stołeczny ratusz przygotowuje własne, alternatywne rozwiązania jak przez tak długi czas przesyłać ścieki do oczyszczalni Czajka.

