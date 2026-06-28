RMF24

Nad Polskę nadciągają gwałtowne burze i rekordowe upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia III dla części kraju, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o szczególną ostrożność. Temperatury mogą sięgnąć nawet 42 stopni Celsjusza w dzień i 25 stopni w nocy.

Ostrzeżenia IMGW: Burze z gradem i silnym wiatrem

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla znacznej części województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Na tych terenach prognozowane są punktowo burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe do 100 km/h.

Miejscami możliwy jest także grad.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać najwcześniej w niedzielę o godzinie 15 i potrwają do poniedziałku do godziny 6.

Rekordowe temperatury – nawet 42 st. C

W mocy pozostają również ostrzeżenia II stopnia przed upałem dla północnej części kraju. Do poniedziałku do godziny 20 na termometrach w ciągu dnia może pojawić się od 30 st. C do 37 st. C, a w nocy od 19 do 23 stopni.

W pozostałych regionach kraju, według prognoz IMGW, temperatura może się wahać od 28 do nawet 42 stopni w dzień oraz od 18 do 25 stopni w nocy.

Alerty III stopnia – zagrożenie życia i zdrowia

Do poniedziałku do godziny 20 obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: podlaskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz części zachodniopomorskiego, podlaskiego i pomorskiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

RCB apeluje: „Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego”

Do końca dnia w niedzielę na terenie całego kraju obowiązuje także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież” – alarmuje RCB.

Zalecenia dla mieszkańców

Eksperci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Wysokie temperatury i gwałtowne zjawiska pogodowe mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zaleca się unikanie wychodzenia na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia, regularne nawadnianie organizmu oraz śledzenie komunikatów pogodowych.