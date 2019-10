Budownictwo, usługi wykonawczo-remontowe i transport - to według przedsiębiorców trzy najbardziej nierzetelne branże w biznesie – tak przynajmniej wynika z badania "Rzetelność branżowa". Sondaż został przeprowadzony przez Krajowy Rejestr Długów. "Niesolidny kontrahent nie odbiera telefonu, nie odpowiada na wiadomości i unika zobowiązań pisemnych" - czytamy w opisie badania.

Najbardziej niesolidne branże? M.in. budownictwo - wynika z badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców przez Krajowy Rejestr Długów. Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

Rzetelność w rozumieniu finansowym to terminowe opłacanie rachunków, faktur oraz innych zobowiązań. - wyjaśniają autorzy badania.



Najgorzej w rankingu wypada branża budowlana. O jej niesolidności przekonana jest połowa przedsiębiorców. Co piąty na nierzetelną branżę wskazuje usługi wykonawczo-remontowe, 14,7 proc. transport, a 8,3 proc. górnictwo.



Z kolei branża, która wymaga szczególnej ostrożności w kontaktach handlowych, to - według badanych przedsiębiorców - handel hurtowy (28,6), usługi wykonawczo-remontowe (18,3 proc.), e-handel (10,7 proc.) oraz transport (10,7 proc.).

Cechy nierzetelnego kontrahenta

Autorzy badania zwracają uwagę na zachowania, które mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z nierzetelnym kontrahentem. Jest on "trudny w kontaktach" - tak uważa 89 proc. ankietowanych przedsiębiorców. Nie odbiera telefonu, nie oddzwania i nie odpowiada na wiadomości. Dla jednej trzeciej badanych firm, nierzetelny kontrahent, to taki, który unika zobowiązań pisemnych, a w szczególności odwleka podpisanie umowy.



W badaniu przedsiębiorcy wskazali też firmy, które uważają za rzetelne. 41,3 proc. wymieniło przede wszystkim podmioty sfery publicznej, 38 proc. firmy zatrudniające powyżej 250 osób, a 60 proc. uważa, że rzetelna firma to taka, która istnieje na rynku przynajmniej 11 lat. Ponad połowa badanych przyznaje, że rzetelny kontrahent to ten, z którym współpraca trwa ponad 11 lat.