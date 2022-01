Do 15 lutego Ministerstwo Zdrowia przedłużyło czas na negocjacje z producentem leku terapii genowej dla dzieci z SMA. Chodzi o lek Zolgensma, który wystarczy podać tylko raz, żeby zatrzymać chorobę. Niestety, kuracja bez refundacji kosztuje 9 milionów złotych.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w rozmowie z naszą reporterką powiedział, że resort nadal utrzymuje, iż koszt 9 mln złotych na jedno dziecko to ogromna kwota, a chorób jest wiele. Producent z kolei nie chce zejść z ceny leku. Dlatego na razie jedyny refundowany sposób leczenia dzieci chorych na rdzeniowy zanik mięśni to bolesne punkcje wykonywane co cztery miesiące.

W tej chwili sytuacja jest taka, że proces refundacyjny został przerwany, producent odwołał się od tej decyzji, a ministerstwo ma to odwołanie rozpatrzyć.

Prowadzimy wyścig z czasem - mówią rodzice dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni

Bez tego leku rodzice dzieci z SMA muszą organizować internetowe zbiórki. Chciałabym zaapelować, a raczej błagać wszystkich rządzących, dajcie naszym dzieciom szansę na zdrowie i na życie - mówi mama 1,5-rocznego Filipa z Łomży.

Inny lek, który jest refundowany teraz przyjmuje się w szpitalu co 4 miesiące przez całe życie. Każde podanie tego leku odbywa się poprzez wkłucie w kręgosłup, wiąże się z tym ogromny ból dla dziecka - podkreśla mama 3-miesięcznej Gabrysi z Warszawy.

Tymczasem wystarczy jedna dawka leku, o który walczą rodzice, by zatrzymać chorobę, prowadzącą do głębokiej niepełnosprawności. Czasu jest niewiele. Dla chorych dzieci liczy się każdy dzień, bo jednorazową terapię genową mogą przyjąć, zanim nie przekroczą masy ciała: 13,5 kilograma.