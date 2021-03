​Podczas posiedzenia plenarnego Rada Języka Polskiego zaakceptowała opinię odradzającą używania słowa "Murzyn", jako popularnego określenia czarnoskórego. Kilka miesięcy temu w mediach rozgrzała na ten temat debata.

Zdj. ilustracyjne / Valdemar Doveiko / PAP

W sierpniu ubiegłego roku dr hab. Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego wydał opinię, że choć słowo "Murzyn", określające osobę czarnoskórą, kiedyś miało charakter neutralny, ale obecnie "jest nie tylko obarczone złymi skojarzeniami, jest już archaiczne". Podkreślał także, że słowo to "w języku polskim obrosło wyjątkowo silną frazeologią obraźliwą, jak ‘100 lat za Murzynami’".

Łaziński odradził tym samym jego używanie, aczkolwiek podkreślał, że rekomendacja dotyczy "komunikacji publicznej: mediów, administracji, szkoły". Podkreślił także, że słowo wciąż przez wiele osób jest uważane za neutralne, więc "nie zachęca do poprawiania wszystkich".

Jak informuje "Rzeczpospolita", Rada Języka Polskiego podczas październikowego posiedzenia plenarnego jednogłośnie przyjęła opinię profesora Łazińskiego.

Rada wcześniej podkreślała, że "nie ma kompetencji", by zakazywać używania jakiegokolwiek słowa lub wyrażenia, ani też, by nakazywać posługiwanie się jakimkolwiek wyrazem. "Byłoby to zresztą niezgodne z poglądami członków Rady, którzy nie uważają się ani za właścicieli polszczyzny, ani za osoby mogące ingerować w rozwój języka. Rada wyraża tylko opinie dotyczące kwestii językowych, opinie oparte na analizie istniejącego stanu faktycznego" - zaznaczano.