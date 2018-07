MSWiA złożyło zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z wpisem posła PO Michała Szczerby. Resort uważa, że Szczerba mógł popełnić przestępstwo, publikując na Twitterze dane osobowe i zdjęcie policjanta, który uczestniczył w zabezpieczaniu protestów pod Sejmem.

W dniu 25 lipca 2018 r. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące podejrzenia popełniania przestępstwa określonego w art. 107 ust 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, poprzez udostępnienie w internetowym serwisie społecznościowym danych osobowych przez posła na Sejm RP w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku funkcjonariusza Policji, a także przestępstw zniesławienia oraz gróźb karalnych przez inne osoby na szkodę policjanta i członków jego rodziny - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński.

Chodzi o wpis posła PO Michała Szczerby, który umieścił na Twitterze zdjęcie i dane osobowe st. aspiranta Roberta Sawery, który podejmował interwencję wobec jednego z protestujących.



Policjant w poniedziałek także złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia kilku przestępstw. Miały one polegać na zniesławieniu, groźbach karalnych wobec niego i członków jego rodziny, a także publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa - poinformował PAP Łapczyński.



Także w poniedziałek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie pierwszego zastępcy komendanta głównego policji, dotyczące serii wpisów, jakie pojawiły się na portalach społecznościowych i w komunikatorach internetowych. Również w tym przypadku chodzi o groźby karalne pod adresem Sawery i jego rodziny. Do zawiadomienia załączono poszczególne wpisy, które w ocenie zawiadamiającego noszą znamiona przestępstw wskazanych w zawiadomieniu - powiedział Łapczyński.



Wszystkie trzy sprawy zostały połączone w jedną i - jak poinformował prok. Łapczyński - "znajduje się ona na etapie czynności sprawdzających".



(mpw)