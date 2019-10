"W ciągu 100 dni od powołania nowy rząd przedstawi plan zrównania dopłat polskich rolników z europejskimi, program bezpłatnych badań profilaktycznych dla Polaków oraz ustawę zapewniającą dodatkowe 13 świadczenia emerytalne" - zapowiedział w środę w Ciechanowie premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki w Ciechanowie / Paweł Supernak / PAP

Wizyta premiera w Ciechanowie była kontynuacją jego spotkania z mieszkańcami z 27 września. Spotkanie zostało wtedy przerwane ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia ojca premiera, Kornela Morawieckiego.

Tak jak obiecałem tutaj państwu, że wrócę w ciągu miesiąca po wyborach do Ciechanowa, cieszę się, że jestem z wami. Niech ta moja zapowiedź i ten mój powrót będzie też zapowiedzią tego co chcemy zrobić, zapowiedzią naszego programu, wyważonego programu, który ma służyć wszystkim Polakom - mówił podczas spotkania Morawiecki.



Premier porównał Ciechanów - skąd, jak powiedział, jest niedaleko i do Muzeum Romantyzmu, i Muzeum Pozytywizmu - do programu PiS:

Nasz program na kolejne cztery lata jest między pozytywizmem a romantyzmem: wielkie cele dla Polski, całego społeczeństwa, dobrze zaplanowane, jednocześnie ścieżka dojścia do tych celów dobrze zbudowana w oparciu o finanse publiczne, działania gospodarcze, włączanie szerokich rzesz społeczeństwa do naszego programu - stwierdził Morawiecki.



"Piątka PiS" na pierwsze 100 dni rządu

Premier przypomniał, że przed wyborami PiS deklarował, że w ciągu 100 dni przedstawi albo uchwalone ustawy, albo program realizacji każdego z pięciu punktów tzw. "piątki", które dotyczą: małego ZUS, 13 i 14 emerytury, pakietu kontrolnych badań profilaktycznych, budowy 100 obwodnic i planu dojścia do równych dopłat dla rolników.



Morawiecki poinformował, że spotkał się z desygnowanym na komisarza UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, z którym rozmawiał o kwestii zrównania dopłat dla polskich rolników z europejskimi. Zdaniem szefa rządu jest to możliwe do zrobienia i plan dojścia do takiej sytuacji zostanie przedstawiony w ciągu 100 dni od powołania nowego gabinetu.

Do tego doprowadzimy. Już mamy ten plan w zarysie - tak jak obiecaliśmy. W ciągu 100 dni od powołania rządu będzie ten plan przedstawiony. Jest to solidnie skonstruowany plan, jestem optymistycznie do niego nastawiony, bo musimy wywalczyć to w negocjacjach z UE - powiedział premier.



Kolejny punkt to budowa 100 obwodnic. Jak zaznaczył Morawiecki: sto to liczba symboliczna. Poinformował, że "doszło już do spotkania" z dyrekcją GDDKiA i trwają dyskusje, przez które miasta i miejscowości obwodnice będą przechodzić oraz jakie środki na nie przeznaczyć. Według premiera będzie to co najmniej kilkanaście miliardów złotych.



Kolejny z punktów piątki dotyczy tzw. małego ZUS-u, który dotyczyć ma małych przedsiębiorców i tych, których przychody nie przekraczają 10 tys. zł miesięcznie. ZUS dla nich ma Dla nich płatność ZUS ma być proporcjonalna do poziomu osiąganych przychodów.



13 i 14 emerytura. Rewolucja w służbie zdrowia

Podczas spotkania poruszona została też kwestia 13 i 14 emerytury. Zaplanowaliśmy to, zapowiedzieliśmy przed wyborami i dotrzymamy słowa z całą pewnością - będzie ustawa gotowa w ciągu trzech miesięcy, w ciągu 100 dni po powołaniu rządu, żeby zatwierdzić, żeby nie było żadnych wątpliwości, że trzynasta emerytura będzie wypłacona w przyszłym roku i w kolejnych latach - podkreślił Morawiecki.



Według szefa rządu, czeka nas wielka zmiana w polskiej służbie zdrowia. Jak dodał, będzie ona polegać m.in. na zapewnieniu bezpłatnych badan profilaktycznych dla osób powyżej 40 lat.



Morawiecki zapewnił, że praca nad tym programem "wre" w resorcie zdrowia. Program - jak mówił - byłby sprofilowany do konkretnych grup wiekowych, np. dla osób od 40 do 45 roku życia.



Pięć "pułapek rozwojowych" według PiS

Mateusz Morawiecki podsumował w Ciechanowie "pięć pułapek rozwojowych", które PiS rozpatruje w szerokiej perspektywie: "dwóch, trzech kadencji".



Jako pierwszą wymienił pułapkę demograficzną, przed którą uchronić ma rządowy program 500 plus. Jako drugą wskazał "pułapkę słabości instytucjonalnej", która miała zostać zabezpieczona w postaci uszczelnienia VAT-u i CIT-u.