Globalny gigant zainteresowany lokalizacją w Polsce. W tle prace nad szczepionką na raka

RMF24

Moderna pracuje nad szczepionką na raka. Amerykański pionier szczepionek mRNA, który w czasie pandemii zdobył globalną rozpoznawalność i zarobił miliardy, teraz intensywnie poszukuje nowych terapii. Jego prezes niedawno rozmawiał z polskim ministrem finansów Andrzejem Domańskim - podaje poniedziałkowy „Puls Biznesu”.

Prezes Moderny spotkał się z ministrem Andrzejem Domańskim

Gazeta przypomina, że „pandemię koronawirusa w Polsce zakończyło masowe podawanie szczepionek wyprodukowanych przez znane na rynku koncerny (jak J&J, AstraZeneca i Pfizer) oraz firmy, dla których był to pierwszy produkt wprowadzony na rynek (Moderna i współpracujący z Pfizerem BioNTech). Większość z tych szczepionek nie była produkowana w kraju, ale - już po szczycie pandemii - część procesów produkcyjnych w zakładzie giełdowego Mabionu pod Łodzią ulokował amerykański Novavax”.

Jak informuje „Puls Biznesu”, w połowie czerwca Stephane Bancel, prezes, współzałożyciel i znaczący akcjonariusz Moderny spotkał się z Andrzejem Domańskim, ministrem finansów i gospodarki.

„Jak napisał minister, rozmawiano o »możliwościach dalszego rozwoju działalności w naszym kraju oraz potencjalnych inwestycjach, które wzmocnią i rozwiną zaawansowany sektor medyczny i biotechnologiczny w Polsce«. O czym konkretnie, nie wiadomo, ale w ostatnich latach Moderna, która zaczynała od jednego zakładu w Bostonie w USA, ukończyła budowę trzech fabryk: w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii” - można przeczytać.