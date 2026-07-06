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Globalny gigant zainteresowany lokalizacją w Polsce. W tle prace nad szczepionką na raka

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 lipca (06:40)

Moderna pracuje nad szczepionką na raka. Amerykański pionier szczepionek mRNA, który w czasie pandemii zdobył globalną rozpoznawalność i zarobił miliardy, teraz intensywnie poszukuje nowych terapii. Jego prezes niedawno rozmawiał z polskim ministrem finansów Andrzejem Domańskim - podaje poniedziałkowy „Puls Biznesu”.

Globalny gigant zainteresowany lokalizacją w Polsce. W tle prace nad szczepionką na raka
Zdj. poglądowe, Shutterstock /Shutterstock
  • Moderna, znana z produkcji szczepionek mRNA podczas pandemii, pracuje nad nową szczepionką na raka oraz poszukuje nowych terapii medycznych.
  • Prezes Moderny, Stephane Bancel, spotkał się z polskim ministrem finansów Andrzejem Domańskim, by omówić możliwości rozwoju działalności i potencjalne inwestycje w sektorze medycznym i biotechnologicznym w Polsce.
  • Moderna rozważa lokalizację nowej fabryki w Polsce.
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Prezes Moderny spotkał się z ministrem Andrzejem Domańskim

Gazeta przypomina, że „pandemię koronawirusa w Polsce zakończyło masowe podawanie szczepionek wyprodukowanych przez znane na rynku koncerny (jak J&J, AstraZeneca i Pfizer) oraz firmy, dla których był to pierwszy produkt wprowadzony na rynek (Moderna i współpracujący z Pfizerem BioNTech). Większość z tych szczepionek nie była produkowana w kraju, ale - już po szczycie pandemii - część procesów produkcyjnych w zakładzie giełdowego Mabionu pod Łodzią ulokował amerykański Novavax”.

Jak informuje „Puls Biznesu”, w połowie czerwca Stephane Bancel, prezes, współzałożyciel i znaczący akcjonariusz Moderny spotkał się z Andrzejem Domańskim, ministrem finansów i gospodarki.

„Jak napisał minister, rozmawiano o »możliwościach dalszego rozwoju działalności w naszym kraju oraz potencjalnych inwestycjach, które wzmocnią i rozwiną zaawansowany sektor medyczny i biotechnologiczny w Polsce«. O czym konkretnie, nie wiadomo, ale w ostatnich latach Moderna, która zaczynała od jednego zakładu w Bostonie w USA, ukończyła budowę trzech fabryk: w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii” - można przeczytać.

Rozmawiamy z kolejnymi rządami na temat tworzenia nowych mocy produkcyjnych. Polska byłaby dobrym miejscem na lokalizację takiej fabryki - mówi cytowany przez „PB” Stephane Bancel. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Andrzej Domański szczepionka moderna

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