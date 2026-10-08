mObywatel dodał dwie nowe funkcje. Skorzystasz z nich nawet bez internetu

Kluczowe dokumenty zawsze pod ręką – nawet bez internetu
Aplikacja mObywatel, z której aktywnie korzysta ponad 12 milionów Polaków, oferuje coraz więcej przydatnych funkcji. Najnowsza aktualizacja dotyczy dwóch popularnych usług: Odyseusz oraz Recepty. Użytkownicy mogą teraz zapisać zgłoszenie podróży lub receptę na swoim telefonie w formacie PDF, dzięki czemu dostęp do tych ważnych dokumentów będzie możliwy także bez połączenia z internetem.
Bezpieczniejsze wakacje z usługą Odyseusz offline
Usługa Odyseusz od lat wspiera Polaków planujących wyjazdy zagraniczne. Pozwala ona zgłosić swój wyjazd do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sprawdzić aktualne informacje o kraju docelowym oraz otrzymywać powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa i zmian w ostrzeżeniach.
Dzięki nowej funkcji użytkownicy mogą zapisać potwierdzenie zgłoszenia podróży w formacie PDF i pobrać je bezpośrednio na swoje urządzenie. To rozwiązanie szczególnie przydatne podczas podróży w miejsca, gdzie dostęp do internetu może być utrudniony. Zgłoszenie można mieć zawsze przy sobie, a jego szczegóły sprawdzić w dowolnym momencie, nawet offline.
Koniec z brakiem zasięgu w aptece. Recepta prosto w PDF
Usługa Recepty w aplikacji mObywatel pozwala na przeglądanie i realizowanie elektronicznych recept bez konieczności podawania numeru PESEL – wystarczy czterocyfrowy kod lub zeskanowanie kodu QR. Użytkownicy mają także możliwość realizowania recept wystawionych dla swoich dzieci oraz osób, od których otrzymali odpowiednie pełnomocnictwo.
Nowością jest opcja zapisywania recepty w formacie PDF na urządzeniu. Dzięki temu pacjenci mogą mieć wszystkie niezbędne informacje zawsze pod ręką, nawet jeśli nie mają dostępu do internetu. To istotne ułatwienie, które może okazać się nieocenione w nagłych sytuacjach lub podczas wizyt w aptece poza granicami kraju.
Jak włączyć nowe funkcje w mObywatelu?
Obie nowości są już dostępne w najnowszej aktualizacji aplikacji mObywatel na smartfony z systemami Android i iOS. Wystarczy pobrać uaktualnienie, a przy pierwszym uruchomieniu aplikacja sama poinformuje o wprowadzonych zmianach. Warto zaktualizować program, by korzystać z nowych udogodnień.
Cyfrowa rewolucja w telefonie miliona Polaków
Dzięki aplikacji mObywatel Polacy mają dostęp nie tylko do mDowodu, ale też wielu innych dokumentów, takich jak prawo jazdy, Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty czy legitymacja osoby niepełnosprawnej.