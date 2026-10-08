mObywatel dodał dwie nowe funkcje. Skorzystasz z nich nawet bez internetu

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Planujesz zagraniczny urlop albo idziesz do apteki? Ta nowość w mObywatelu Cię ucieczy. Usługi Recepty oraz Odyseusz zyskały tryb offline, który pozwala zapisać kluczowe dane na urządzeniu. Sprawdź, jak to działa w praktyce.

Kluczowe dokumenty zawsze pod ręką – nawet bez internetu

Aplikacja mObywatel, z której aktywnie korzysta ponad 12 milionów Polaków, oferuje coraz więcej przydatnych funkcji. Najnowsza aktualizacja dotyczy dwóch popularnych usług: Odyseusz oraz Recepty. Użytkownicy mogą teraz zapisać zgłoszenie podróży lub receptę na swoim telefonie w formacie PDF, dzięki czemu dostęp do tych ważnych dokumentów będzie możliwy także bez połączenia z internetem.

Bezpieczniejsze wakacje z usługą Odyseusz offline

Usługa Odyseusz od lat wspiera Polaków planujących wyjazdy zagraniczne. Pozwala ona zgłosić swój wyjazd do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sprawdzić aktualne informacje o kraju docelowym oraz otrzymywać powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa i zmian w ostrzeżeniach.

Dzięki nowej funkcji użytkownicy mogą zapisać potwierdzenie zgłoszenia podróży w formacie PDF i pobrać je bezpośrednio na swoje urządzenie. To rozwiązanie szczególnie przydatne podczas podróży w miejsca, gdzie dostęp do internetu może być utrudniony. Zgłoszenie można mieć zawsze przy sobie, a jego szczegóły sprawdzić w dowolnym momencie, nawet offline.

Zapomnimy o awizo? Nowa funkcja w mObywatelu Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o udostępnieniu nowej funkcji w mObywatelu. Chodzi o skrzynkę e-Doręczeń. Umożliwi ona odbieranie i wysyłanie oficjalnej korespondencji urzędowej bezpośrednio ze smartfona.

Koniec z brakiem zasięgu w aptece. Recepta prosto w PDF

Usługa Recepty w aplikacji mObywatel pozwala na przeglądanie i realizowanie elektronicznych recept bez konieczności podawania numeru PESEL – wystarczy czterocyfrowy kod lub zeskanowanie kodu QR. Użytkownicy mają także możliwość realizowania recept wystawionych dla swoich dzieci oraz osób, od których otrzymali odpowiednie pełnomocnictwo.

Nowością jest opcja zapisywania recepty w formacie PDF na urządzeniu. Dzięki temu pacjenci mogą mieć wszystkie niezbędne informacje zawsze pod ręką, nawet jeśli nie mają dostępu do internetu. To istotne ułatwienie, które może okazać się nieocenione w nagłych sytuacjach lub podczas wizyt w aptece poza granicami kraju.

Jak włączyć nowe funkcje w mObywatelu?

Obie nowości są już dostępne w najnowszej aktualizacji aplikacji mObywatel na smartfony z systemami Android i iOS. Wystarczy pobrać uaktualnienie, a przy pierwszym uruchomieniu aplikacja sama poinformuje o wprowadzonych zmianach. Warto zaktualizować program, by korzystać z nowych udogodnień.

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