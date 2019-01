Dzień upłynął pod znakiem kolejnych kontrowersji ws. odstrzału dzików. Wieczorem dotarła informacja, że minister środowiska uspokaja w tej sprawie. Gorąco było też w temacie oświaty: prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego powiedział, że będzie strajk nauczycieli, a termin protestu bardzo poważnie brany jest pod uwagę na czas egzaminów. W czwartek informowaliśmy też o konflikcie na linii prezes PiS - prezes NBP. Co jeszcze się działo? Oto nasze podsumowanie dnia.

Apel prezydenta Andrzeja Dudy ws. dzików, reakcja ministra środowiska

Andrzej Duda chce, żeby minister środowiska rozważył wycofanie się z decyzji o odstrzale loch w czasie ciąży. Tak wynika z komunikatu Kancelarii Prezydenta po spotkaniu prezydenta z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim i szefem resortu środowiska Henrykiem Kowalczykiem. Krótko po tym spotkaniu minister środowiska poinformował, że do najbliższej soboty będzie wydane zalecenie, by myśliwi nie strzelali do ciężarnych i loch i loch prowadzących młode.

Naczelna Rada Łowiecka z dezaprobatą ws. strzelania do ciężarnych loch

Wcześniej Naczelna Rada Łowiecka oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w specjalnych oświadczeniach poinformowały, że wyrażają zdecydowaną dezaprobatę redukcji dzika poprzez strzelanie do ciężarnych i prowadzących potomstwo loch. W piśmie podpisanym przez prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Rafała Malca dodano, że myśliwi w sposób "poważny i profesjonalny traktują swoją rolę opiekunów ojczystej przyrody".

ZNP: Coraz bliżej strajku generalnego w oświacie

ZNP rozpoczyna procedurę sporu zbiorowego, efektem końcowym będzie strajk generalny w oświacie - oświadczył szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Do 8 lutego związkowcy będą występować do dyrektorów szkól o podniesienie pensji nauczycieli i innych pracowników o tysiąc złotych. Strajk generalny najwcześniej mógłby odbyć się w marcu, ale prezes związku nie wyklucza, że do protestu dojdzie w kwietniu w czasie egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów

Kuratorium oświaty: Na L4 jest niewielu nauczycieli

W większości województw nie ma zwiększonej nieobecność nauczycieli w szkołach. Nauczyciele tylko nielicznych placówek są na zwolnieniach lekarskich - poinformowali w czwartek przedstawiciele wojewódzkich kuratoriów oświaty. Najwięcej takich przypadków zanotowano w Łodzi.



Konflikt między Kaczyńskim i Glapińskim. "Prezes jest tylko jeden"

Po wieczornej serii rozmów najważniejszych polityków partii rządzącej, Jarosław Kaczyński dał zielone światło na ustawowe uregulowanie wynagrodzeń kadry kierowniczej Narodowego Banku Polskiego. Jak wynika z nieoficjalnych informacji naszego reportera, prezes PiS na wtorkowym spotkaniu w cztery oczy z Adamem Glapińskim domagał się, żeby to prezes banku centralnego sam przeciął spekulacje. Ale szef NBP wybrał polityczne zaczepki.

To nie tylko próba sił, ale nawet bitwa pomiędzy prezesami. Wynik jest jej jednak łatwy do przewidzenia, gdyż jak mówią żartobliwie w nieoficjalnych rozmowach z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Michalskim politycy PiS - "prezes jest tylko jeden".

KE łagodzi ton w sprawie ustawy dotyczącej cen prądu w Polsce

Komisja Europejska łagodzi ton w sprawie ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej w Polsce - ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Bruksela nie naciska już - tak jak tydzień temu - na konieczność notyfikacji ustawy. A przede wszystkim, jak rzeczniczka KE Anna-Kaisa Itkonen przyznała w rozmowie z RMF FM, państwo członkowskie UE ma prawo do interwencji na rynku elektryczności poprzez nałożenie obowiązku świadczenia "usługi użyteczności publicznej".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rynku energii elektrycznej państwa członkowskie mają możliwość nałożenia obowiązku świadczenia usługi publicznej, który musi spełniać określone kryteria, aby był legalny. Komisja Europejska jest w kontakcie z polskimi władzami, aby uzyskać pełny obraz skutków nowej ustawy i ocenić ją pod kątem tych kryteriów- powiedziała Anna-Kaisa Itkonen naszej reporterce.

Radna PiS zarabiała w NBP 45,5 tys. zł miesięcznie

Była radna PiS Sylwia Matusiak jako dyrektorka jednej z departamentów NBP dostawała średnio 45,5 tys. zł miesięcznie - informuje portal OKO.press.

Według informacji OKO.press Sylwia Matusiak w lipcu 2016 roku została zatrudniona przez Narodowy Bank Polski, krótko po tym, jak prezesem został Adam Glapiński. Dyrektorką była do października 2017 roku, a potem jeszcze pracowała jako doradca prezesa. Fotel w departamencie objęła po niej Anna Kasprzyszak, była żona ministra-koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

Portal ustalił, że Matusiak w 2017 roku, przez 6 miesięcy pracy zarobiła ponad 273 tys. zł. Dostawała więc średnio 45,5 tys. zł miesięcznie. NBP na konferencji zapewniało, że dyrektorzy w banku zarabiają średnio niespełna 37,4 tys. zł.

Waszczykowski o Salvinim: Frustrujące, że obnosi się z sympatią do imperialisty

Czy wczorajsze spotkanie Kaczyński-Salvini zaowocuje wspólnym ugrupowaniem w Parlamencie Europejskim? "Nie można wykluczyć, że do tego dojdzie. Natomiast dzisiaj są to przedwczesne spekulacje" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były szef MSZ Witold Waszczykowski.

Zapytany o sympatię włoskiego wicepremiera do Władimira Putna, Waszczykowski odpowiedział, że "mamy już całą rzeszę przyjaciół rosyjskich, którzy są naszymi przyjaciółmi. Na przykład pani Merkel". O Salvinim powiedział, że "jest to frustrujące, kiedy tacy politycy obnoszą się z taką sympatią do imperialisty, który atakuje kolejny kraj - najpierw Gruzję, potem Ukrainę".

Czeka nas kolejny ekspres legislacyjny? Sejm zajmie się projektem ustawy o jawności pensji w NBP

Sejm najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu zajmie się projektem ustawy Prawa i Sprawiedliwości wprowadzającym jawność wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim - ustalił reporter RMF FM Patryk Michalski. Tę informację w Porannej rozmowie w RMF FM potwierdził Witold Waszczykowski.



Schreiber: Ustawa o wynagrodzeniu pierwszej damy? Nie znam takiego projektu

"Państwo jest poważne. (...) Staramy się, by odpowiedzi na interpelacje były jak najbardziej satysfakcjonujące. (...) Myślę, że to jakiś jednostkowy przypadek" - tak o odpowiedzi ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego na interpelację posła Adama Andruszkiewicza mówi Łukasz Schreiber, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ardanowski na pytania Andruszkiewicza odpowiedział dwoma słowami: "Znakomicie" i "wszystkie".





Bruksela: Komisja transportu PE odrzuciła skrajnie niekorzystne zmiany dla polskich przewoźników

Komisja transportu Parlamentu Europejskiego odrzuciła skrajnie niekorzystne dla Polski przepisy o transporcie międzynarodowym. Przeciwko tym rozwiązaniom protestowało w Brukseli kilkuset przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej... w tym z Polski. Niestety, to nie oznacza całkowitego sukcesu polskich transportowców. Przyjęto sprawozdanie europosła Ismaila Eruga, które zakłada m.in. ograniczenie okres kabotażu do trzech dni.



Gruszka przed meczem z Treflem Gdańsk: Jeśli poprawimy przyjęcie, to zaczniemy grać dobrą siatkówkę i zdobywać punkty

Po świąteczno-noworocznej przerwie do gry wracają siatkarze PlusLigi. W piątkowych (11.01.18) spotkaniach MKS Będzin zmierzy się ze Skrą Bełchatów, a GKS Katowice zagra we własnej hali z Treflem Gdańsk. Katowiczanie w poprzedniej rudzie grali efektownie, ale mało skutecznie. Teraz ma się to zmienić - zapowiada w rozmowie z Wojciech Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM Piotr Grusza trener GKS-u Katowice.



Poznaj ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie najlepszym technikum - wynika z ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych przygotowanego przez miesięcznik "Perspektywy".