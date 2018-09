Poniedziałkowy atak hakerski na serwery firmy Home.pl był testem naszej wytrzymałości – twierdzi w rozmowie z RMF FM minister cyfryzacji Marek Zagórski. Przypomnijmy: home.pl obsługuje domeny internetowe i serwery wielu polskich serwisów. W efekcie ogromna część polskiego internetu przez kilka godzin nie działała. Firma przyznała, że to był atak. Największy od 20 lat.

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Kto konkretnie - z nazwiska - za tym stał - to zbadają służby. Natomiast już teraz wiadomo, że to nie byli amatorzy.

Za atakami tej skali nie stoi 2-3 dowcipnych licealistów - twierdzi minister. Tego typu ataki wymagają dosyć dużej infrastruktury i dosyć dużych nakładów. One nie są przypadkowe - zaznacza.

Zagórski zapewnia, że to robota profesjonalnych grup przestępczych. Po co one to robią? Żeby wywołać niepokój i pokazać słabości, bo potem do polskiego rządu albo takiej zaatakowanej, czy poszkodowanej firmy mogą przyjść ludzie oferujący swoje kosztowne usługi w zakresie bezpieczeństwa. Haracz za brak ataków.