Prokuratura Rejonowa w Pułtusku skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko Pawłowi P. 41-latek jest podejrzany o zgwałcenie 7-letniej dziewczynki.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

"Mężczyzna w marcu 2019 r. przy użyciu przemocy polegającej na przytrzymywaniu dziewczynki, kilkukrotnie doprowadził ją do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych" - poinformowała w piątek Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.



Paweł P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. "W złożonych wyjaśnieniach zaprzeczył, by kiedykolwiek dopuścił się zachowań seksualnych wobec małoletniej dziewczynki" - podała prokuratura.



41-latek trafił do aresztu. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.