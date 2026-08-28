Meta ugina się pod presją. „Uruchamiamy w Polsce ulepszony system AI”

RMF24

Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, ogłasza wprowadzenie zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji oraz pełnej weryfikacji reklam usług finansowych kierowanych do Polski. To odpowiedź na rosnącą falę oszukańczych reklam i naciski ze strony polskich władz, które domagają się od Komisji Europejskiej nałożenia na giganta kary w wysokości 250 mln euro.

Polska domaga się miliardowej kary

W ostatnich dniach polska żyje tematem oszukańczych reklam na platformach społecznościowych należących do Mety. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oficjalnie wystąpił do Komisji Europejskiej o nałożenie na firmę kary w wysokości około miliarda złotych (250 mln euro). Powodem są liczne przypadki fałszywych ogłoszeń, w których wykorzystywano wizerunki znanych osób – celebrytów, polityków i przedsiębiorców – bez ich zgody.

Minister podkreśla, że presja na cyfrowych gigantów przynosi efekty, ale oczekuje realnych działań, a nie tylko deklaracji. „Zaufanie do działań Mety nie istnieje i teraz tylko konkretne efekty mogą je przywrócić” – napisał Gawkowski w mediach społecznościowych.

Meta odpowiada: Sztuczna inteligencja i pełna weryfikacja reklam

Meta nie pozostaje bierna wobec zarzutów. Firma zapowiedziała wprowadzenie zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, które mają jeszcze skuteczniej wykrywać i blokować oszukańcze treści. Polska znalazła się w pierwszej grupie krajów w Europie, gdzie wdrażany jest nowy system AI do walki z przestępcami internetowymi.

„Dziś, w odpowiedzi na zmieniające się taktyki przestępców, którzy próbują omijać nasze systemy, uruchamiamy w Polsce ulepszony system AI, zaprojektowany tak, by jeszcze bardziej ograniczyć przypadki podszywania się pod innych. Polska znajduje się w pierwszej grupie krajów w Europie, w których wdrażamy ten nowy system AI do walki z oszustwami” - poinformowała firma.

Kolejnym krokiem jest pełna weryfikacja reklamodawców usług finansowych kierujących swoje reklamy do Polski. Meta deklaruje, że do końca 2026 roku aż 90 proc. jej reklam na świecie będzie pochodzić od zweryfikowanych podmiotów.

„Będziemy nadal inwestować w procesy weryfikacji, aby wyprzedzać działania oszustów” – zapewnia firma.

Facebook i Instagram zaprojektowane, by uzależniać? Ruszył głośny proces Koncern Meta odrzuca zarzuty 29 stanów USA, które twierdzą, że Facebook i Instagram zostały zaprojektowane tak, by uzależniać dzieci i młodzież oraz zwiększać zyski firmy. Proces przeciwko Mecie rozpoczął się we wtorek przed sądem federalnym w…

Dane i deklaracje Mety

Według danych przedstawionych przez Metę, od lipca 2024 do czerwca 2026 roku liczba zgłoszeń dotyczących oszukańczych reklam w Polsce spadła aż o 83 proc. W tym samym czasie usunięto 137 tysięcy fałszywych ogłoszeń, z czego ponad 88 proc. zostało zablokowanych zanim ktokolwiek je zgłosił.

Meta podkreśla, że walka z oszustwami to proces ciągły i wielopoziomowy. Firma współpracuje z instytucjami publicznymi oraz sektorem prywatnym, a także edukuje użytkowników, jak rozpoznawać i unikać internetowych pułapek.

Polityczne napięcia i międzynarodowy kontekst

Sprawa oszukańczych reklam ma także wymiar międzynarodowy. Premier Donald Tusk zwraca uwagę na trudną pozycję negocjacyjną Polski wobec amerykańskich gigantów technologicznych, podkreślając konieczność znalezienia rozwiązań, które nie zagrożą relacjom ze Stanami Zjednoczonymi, a jednocześnie zapewnią skuteczną ochronę polskich użytkowników.

Co dalej? Oczekiwania i kolejne kroki

Polski rząd zapowiada, że nie poprzestanie na obecnych działaniach i będzie bacznie monitorować skuteczność wdrażanych przez Metę rozwiązań. Minister Gawkowski podkreśla, że dopóki nie będzie stuprocentowej pewności, że scam na Facebooku i Instagramie został wyeliminowany, presja na firmę będzie utrzymywana.