Kilkanaście jednostek straży gasi pożar w stadninie koni w miejscowości Grzmiąca koło Grodziska Mazowieckiego.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Płonie poddasze jednej ze stajni, w której składowano siano. Pożar jest trudny do opanowania, bo strażacy muszą rozcinać blachę dachu, by dotrzeć do źródeł ognia.

W środku było 9 koni. Osiem udało się bezpiecznie wyprowadzić. Jeden najprawdopodobniej nie przeżył. Przylegający do stajni dom mieszkalny został zabezpieczony.