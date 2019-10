Opanowano pożar hali produkcyjnej w Lipce w powiecie wołomińskim. Trwa jego dogaszanie i rozbiórka budynku. W pożarze ucierpiały trzy osoby. Dwie z nich przewieziono do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Ogień na terenie zakładu w Lipce, w którym produkowany był błonnik spożywczy, wybuchł po południu. Strażacy do wieczora walczyli z pożarem hali produkcyjnej o wymiarach 14 na 10 metrów i wysokości około 8 metrów. Pozostałe obiekty w zakładzie udało się obronić. W akcji brało udział szesnaście zastępów straży.



Po opanowaniu pożaru trwa jego dogaszanie, które utrudniają m.in. stalowe elementy konstrukcji budynku, potrzebne są zatem prace rozbiórkowe. Jak przekazał kpt. Kwiatkowski, działania strażaków potrwają co najmniej do północy.



W pożarze ranne zostały trzy osoby, a jedna z nich jest poparzona. Opatrzył ją zespół ratownictwa medycznego i przetransportował do szpitala. Poszkodowany jest także jeden z pracowników zakładu, który usiłował ugasić pożar. Mężczyzna poczuł się gorzej ze względu na podtrucie dymem. Jego również przewieziono do szpitala. Trzecia osoba ranna została po tym - jak chcąc obejrzeć akcję gaśniczą - weszła na paletę i z niej spadła.