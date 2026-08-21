Matura poprawkowa 2026. Kiedy odbędą się egzaminy? Sprawdź najważniejsze informacje

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Tysiące maturzystów z całej Polski szykuje się do sierpniowej poprawki egzaminu maturalnego. To ostatnia szansa, by jeszcze przed końcem wakacji zdobyć upragnione świadectwo dojrzałości i otworzyć sobie drogę na studia lub do wymarzonej pracy. Sprawdzamy, kto może przystąpić do poprawki, kiedy odbędą się egzaminy i kiedy poznamy wyniki.

Kto może przystąpić do matury poprawkowej?

Prawo do sierpniowej poprawki mają wyłącznie ci absolwenci, którzy w maju 2026 roku przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych, żaden z nich nie został im unieważniony i nie zdali tylko jednego przedmiotu – niezależnie czy chodzi o część pisemną, czy ustną. To oznacza, że poprawiać można np. matematykę, język polski lub język obcy, ale tylko wtedy, gdy pozostałe egzaminy zostały zaliczone.

Osoby, które nie zdały dwóch lub więcej egzaminów obowiązkowych, będą mogły ponownie przystąpić do matury dopiero w przyszłym roku, podczas kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Terminy matury poprawkowej 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna już potwierdziła harmonogram sierpniowych egzaminów:

- Część pisemna matury poprawkowej odbędzie się 24 sierpnia 2026 roku o godzinie 9:00.

- Egzaminy ustne zaplanowano na 25 sierpnia 2026 roku.

Jak zgłosić chęć przystąpienia do poprawki?

Maturzyści, którzy chcą poprawiać egzamin, musieli do 15 lipca 2026 roku złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do poprawki. Dokument należy złożyć u dyrektora szkoły lub w odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej – w zależności od miejsca składania deklaracji maturalnej.

Wyniki matury poprawkowej

Na ogłoszenie wyników maturzyści będą musieli poczekać do 11 września 2026 roku. Wtedy dowiedzą się, czy udało im się zdobyć świadectwo dojrzałości i zamknąć etap edukacji w szkole średniej.

Ilu uczniów przystąpi do poprawki?

W 2026 roku do głównej sesji maturalnej przystąpiło ponad 321 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Egzamin zdało 81,1 procent z nich. Prawo do poprawki uzyskało blisko 40 tysięcy osób, które nie zaliczyły tylko jednego egzaminu obowiązkowego. Z kolei ponad 21 tysięcy maturzystów nie zdało co najmniej dwóch przedmiotów – oni będą musieli poczekać na kolejną szansę do przyszłego roku.

Wyniki matur już dostępne. Ile osób nie zdało? Dziś maturzyści w całej Polsce poznają wyniki egzaminów dojrzałości. Od godziny 8:30 wyniki dostępne są online, tego samego dnia absolwenci mogą odebrać świadectwa maturalne w swoich szkołach. Sprawdź, jak uzyskać dostęp do wyników i jakie warunki…

Unieważnienie egzaminu – co dalej?

W tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła 416 egzaminów, najczęściej z powodu niesamodzielnej pracy, korzystania z telefonu czy innych naruszeń regulaminu. W przypadku unieważnienia egzaminu, prawo do poprawki w sierpniu przepada. Absolwent może skorzystać z procedur odwoławczych, ale ponowne zdawanie egzaminu będzie możliwe dopiero w kolejnej sesji.

Ile razy można poprawiać maturę?

Przepisy pozwalają na poprawianie niezdanych egzaminów przez pięć lat od października roku, w którym po raz pierwszy przystąpiono do matury. Po tym okresie konieczne jest ponowne zdawanie egzaminu w pełnym zakresie.

Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy w sierpniu podejdą do matury poprawkowej. Powodzenia!