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Wspólny majątek, mieszkanie, kredyt, sprawy rodzinne i prowadzenie firmy - decyzje w tych sprawach mogą mieć konsekwencje na lata. 21 listopada, podczas 17. Dnia Otwartego Notariatu, będzie można bezpłatnie porozmawiać z notariuszem i sprawdzić, czy nasze dokumenty oraz wcześniejsze ustalenia nadal odpowiadają aktualnym potrzebom. Dodatkowo w poniedziałek 23 listopada – specjalnie dla słuchaczy RMF FM - zostaną uruchomione linie telefoniczne. Numery znajdziecie w artykule.

Życiowe zmiany często pociągają za sobą konsekwencje prawne i majątkowe. Ślub, ponowne małżeństwo, narodziny dziecka, zakup mieszkania, rozwód czy rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zmienić sytuację całej rodziny. Ustalenia podjęte kilka czy kilkanaście lat temu nie zawsze odpowiadają obecnym potrzebom.

Dlatego warto od czasu do czasu zrobić przegląd najważniejszych spraw. Tak jak oddajemy samochód do przeglądu i regularnie kontrolujemy zdrowie, możemy również sprawdzić, czy nasze decyzje prawne i majątkowe nadal są aktualne.

Regularny przegląd ważnych spraw prawnych i majątkowych powinien stać się dla nas równie naturalny jak dbanie o zdrowie. Rozmowa z notariuszem pozwala lepiej zrozumieć konsekwencje podejmowanych decyzji, poznać dostępne rozwiązania i dowiedzieć się, o co warto zadbać, zanim pojawią się trudności – zachęca not. Magdalena Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Kredyt, mieszkanie i majątek rodziny

Jedna z sytuacji, które warto przeanalizować, dotyczy wspólnego kredytu i własności mieszkania. Para może wspólnie spłacać kredyt, choć właścicielem nieruchomości jest tylko jedna osoba. Możliwa jest także sytuacja odwrotna — mieszkanie należy do obojga, ale raty spłaca tylko jedno z nich.

Takie ustalenia mogą mieć znaczenie w przyszłości. Warto wiedzieć, jakie prawa i obowiązki wiążą się z własnością nieruchomości, spłatą zobowiązań oraz finansowym zaangażowaniem każdej ze stron.

Kto załatwi nasze sprawy, gdy sami nie będziemy mogli tego zrobić?

Nagła choroba lub pobyt w szpitalu mogą sprawić, że przez wiele tygodni nie będziemy w stanie osobiście zająć się codziennymi sprawami. W takiej sytuacji istotne jest pytanie, kto będzie mógł nas reprezentować i podejmować w naszym imieniu określone czynności.

Podczas rozmowy z notariuszem można dowiedzieć się, jakie rozwiązania prawne mogą pomóc na wypadek czasowej niedyspozycji oraz jak wcześniej przygotować się na nieprzewidziane okoliczności.

Firma a bezpieczeństwo majątku rodziny

Rozpoczęcie działalności gospodarczej lub założenie spółki to ważne decyzje nie tylko biznesowe. Mogą one wpływać również na sytuację majątkową rodziny.

Warto sprawdzić, jakie konsekwencje dla wspólnego majątku mogą mieć decyzje podejmowane w związku z firmą. Dotyczy to zwłaszcza małżeństw, w których obowiązuje wspólność majątkowa, oraz osób planujących rozwój działalności lub podejmowanie większych zobowiązań.

Nie trzeba mieć problemu, żeby porozmawiać z notariuszem

Dzień Otwarty Notariatu jest akcją społeczną, niekomercyjną i edukacyjną. Nie trzeba czekać na konflikt, chorobę, rozwód czy problemy finansowe, żeby skonsultować ważne kwestie. Rozmowa z notariuszem może pomóc wcześniej dostrzec ryzyka i lepiej przygotować się na przyszłość.

Krajowa Rada Notarialna zachęca do takiego przeglądu także osoby, które uważają, że mają wszystkie ważne sprawy uporządkowane. Zmieniają się bowiem nie tylko przepisy, lecz także nasze życie, potrzeby i plany.

Gdzie i kiedy będzie można porozmawiać z notariuszem?

17. Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się w sobotę, 21 listopada 2026 roku. Notariusze będą udzielać informacji:

osobiście — w 39 miastach w Polsce,

telefonicznie,

za pośrednictwem Messengera.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc, godzin i sposobu kontaktu są dostępne na stronie: www.porozmawiajznotariuszem.pl.

Specjalne linie telefoniczne dla słuchaczy RMF FM

W poniedziałek 23 listopada notariusze będą także odpowiadać na pytania słuchaczy RMF FM. Specjalnie dla Was zostaną uruchomione numery telefonów, pod którymi prawnicy będą dyżurować od godziny 11 do 13. Będzie można zapytać między innymi o sprawy rodzinne, majątkowe, mieszkaniowe oraz kwestie związane z prowadzeniem firmy.

Tegoroczny Dzień Otwarty Notariatu pod hasłem „Doroczny Przegląd Ważnych Spraw” organizuje Krajowa Rada Notarialna wspólnie z izbami notarialnymi.