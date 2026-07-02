Masz godzinę? Pomóż dziecku znaleźć wiarę w siebie. Ruszyła rekrutacja wolontariuszy do Akademii Przyszłości

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„Masz czas? Na pewno nie dla mnie” – mówi 8-letnia Zosia, która nie wierzy, że ktoś może ją polubić. Wraz z nią do Akademii Przyszłości dołączy w tym roku około 2 tysiące dzieci – każde z nich potrzebuje swojej Wolontariuszki lub Wolontariusza. To oni poprzez indywidualne spotkania raz w tygodniu pomagają odkrywać to, czego dziecko samo nie potrafi dostrzec – swoich mocnych stron, marzeń, potencjału. Twoja obecność jako Wolontariusza może sprawić, że dziecko takie jak Zosia po raz pierwszy pomyśli: „Potrafię", „Jestem ważna", „Dam radę". Dołącz do wolontariatu na www.akademiaprzyszlosci.org.pl.

Akademia Przyszłości od ponad 20 lat wspiera dzieci, które nie wierzą w siebie. W tym czasie tysiące podopiecznych programu znalazło odwagę do działania. Jedną z nich jest Ania, która po latach wróciła do programu już w nowej roli – jako Wolontariuszka wspierająca dziecko, które mierzy się z podobnymi trudnościami jak ona kiedyś:

„Wydaje mi się, że całe to zaplecze pewności siebie, jakie teraz mam, jest właśnie zakorzenione przez moją Wolontariuszkę z Akademii, panią Monikę” – wspomina Ania. – „Pamiętam, że miałyśmy wspólną piosenkę Nie bój się chcieć z filmu Zwierzogród. Do tej pory czasami ją włączam, żeby przypomnieć sobie o tym, że dam radę”.

W Akademii Przyszłości na swoją Wolontariuszkę lub Wolontariusza czeka między innymi 8-letnia Zosia, która nie pamięta, kiedy zgubiła wiarę w siebie. Dziś, gdy ktoś zadaje jej pytanie, zamiera i unika spojrzeń. Bardzo potrzebuje kogoś, kto pomoże jej znów w siebie uwierzyć. Czeka też 9-letni Antek, który pyta: „Masz czas? Pomóż mi znaleźć coś dobrego we mnie”. Najtrudniej jest mu uwierzyć w siebie wtedy, gdy coś nie wychodzi.

8, 9, 10... Szukamy! Kogoś, kto znajdzie dziecięcą wiarę w siebie

Do wolontariatu w Akademii Przyszłości nie trzeba mieć wykształcenia psychologicznego ani pedagogicznego. Nie trzeba znać wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze kompetencje są prostsze niż może się wydawać: zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj. Bądź obok dziecka, które potrzebuje wsparcia. Reszty nauczysz się już w Akademii – przed rozpoczęciem spotkań przejdziesz wdrożenie, otrzymasz pomocne materiały do pracy z dzieckiem, a przez cały wolontariat możesz liczyć na wsparcie zespołu.

Co robi Wolontariusz w Akademii Przyszłości?

Spotyka się z dzieckiem indywidualnie na godzinę tygodniowo np. w szkole lub innej placówce, z którą współpracuje Akademia Przyszłości.

Podczas wspólnych rozmów i zabaw pomaga podopiecznemu lub podopiecznej znajdować małe sukcesy i wpisywać je do Indeksu Sukcesów. I tak, krok po kroku, buduje się w dziecku wiara w siebie.

Współpracuje z innymi – ma wsparcie koordynatora w placówce oraz innych Wolontariuszek i Wolontariuszy.

Wolontariat w Akademii to czas rozmów, wspólnej zabawy i budowania relacji. Z czasem pojawiają się efekty: więcej odwagi, większa pewność siebie, łatwiejsze rozmowy z innymi, gotowość do działania.

To jak? Masz czas?

Wejdź na: www.akademiaprzyszlosci.org.pl Wyślij swoje zgłoszenie w postaci krótkiego formularza. Poczekaj na kontakt rekrutera_ki i weź udział w spotkaniu rekrutacyjnym online. Po pomyślnym zakończeniu rekrutacji zapisz się na wdrożenie przygotowujące do wolontariatu. Podpisz umowę i dostarcz zaświadczenie o niekaralności – to proste, damy Ci dokładne instrukcje. Odkrywaj razem z Dzieckiem jego wiarę w siebie.

Dołącz do wolontariatu na akademiaprzyszlosci.org.pl