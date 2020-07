Zginął motocyklista, który uderzył w drzewo. Do wypadku doszło w środę po południu na drodze krajowej nr 48 w Łódzkiem. W miejscu zdarzenia ruch odbywa się wahadłowo – poinformowała PAP Edyta Jędrzejewska z Punktu Informacji Drogowej w Łodzi.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Do wypadku doszło ok. godz. 13.40 na 14. kilometrze trasy Tomaszów Mazowiecki - Radom w miejscowości Teofilów. Z niewyjaśnionych przyczyn motocykl uderzył w drzewo. Kierujący pojazdem (według strażaków ok. 30-letni mężczyzna) poniósł śmierć na miejscu.



W miejscu zdarzenia zablokowany jest jeden drogi. Ruch odbywa się wahadłowo. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać, co najmniej do godz. 17.30.