Ciało drugiego sapera, który we wtorek zginął w eksplozji niewybuchu w lesie koło Kuźni Raciborskiej, udało zabrać z miejsca tragedii. Zwłoki żołnierza przetransportowano do Zakładu Medycyny Sądowej - informuje reporter RMF FM. Podczas usuwania pocisków artyleryjskich zginęło dwóch wojskowych. Czterech zostało rannych.

Kuźnia Rciborska: miejsce wybuchu pocisków / Hanna Bardo / PAP

W piątek na miejscu wybuchu wciąż pracują prokuratorzy wspomagani przez ekspertów ds. materiałów wybuchowych, saperów i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.



Cały czas trwają oględziny miejsca wtorkowej tragedii. Na razie nie jest możliwe przesłuchanie kluczowych świadków. To żołnierze ranni w wybuchu, którzy są w ciężkim stanie.



Śledczy na razie nie ujawniają, czy przesłuchanie dowódców patrolu saperskiego oraz jednostki z Gliwic.



Do wypadku doszło we wtorek około godz. 13:40. Do usunięcia niewybuchów zostali wezwani żołnierze 29. patrolu rozminowania 6. Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic. Dwaj saperzy zginęli na miejscu, czterech zostało przewiezionych do szpitali.



Eksplozja nastąpiła w lesie między Kuźnią Raciborską a Rudą Kozielską, około kilometra od najbliższych dróg - ulic Pańskiej i Leśnej. Prawdopodobnie wybuchły pociski artyleryjskie z czasów II wojny światowej.