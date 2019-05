Dziś kolejny dzień niesamowitej kulinarnej podróży, która odbywa się w bajkowej budowli na Zamku Czocha. Trwa tam Festiwal Kuchni Historycznej i Produktów Regionalnych Twierdza Smaków. Przed uczestnikami moc atrakcji: m.in. degustacje potraw wg receptur sprzed wieków, warsztaty z Sylwią Majcher oraz Wielka Uczta Historyczna – która zwieńczy drugi dzień festiwalu. Koniecznie bądźcie tam z nami!

Kulinarna uczta na Zamku Czocha. Zdobądź twierdzę smaków! / Marcin Buczek / RMF FM

Od 1 do 4 maja w zamku zagoszczą kucharze i dania sprzed wieków. Na gości czekają warsztaty, m.in. piwne, zielarskie, związane z czekoladą, wykłady, m.in. o tym, jak z resztek zrobić pyszne danie. Będą także pokazy m.in. gotowania kurczaka we flaszy.

Dziś o godz. 16 odbędą się m.in. warsztaty z Sylwią Majecher. Dziennikarka, trenerka, autorka bloga kuchniawformie.pl oraz książki "Gotuję, nie marnuję" zabierze Was w historyczną podróż do korzeni. Na nowo nauczycie się dostrzegać potencjał wszystkich składników, wykorzystywać je bez marnowania. To kuchnia, która pysznie łączy rozsądek z troską o środowisko. Sylwia Majcher ujawni potencjał liści i obierków. Da im szansę, aby powróciły na stół w zaskakującym wydaniu. Udowodni, jak niemarnowanie jedzenia wpływa na inne aspekty życia.

O godzinie 19:30 zapraszamy na Wielką Ucztę Historyczną. przy świecach i pochodniach, tuż pod murami oświetlonego zamku.

Zaczniemy od toastu miodem. Wypijemy zdrowie gospodarzy, gości, za pomyślność, za spotkanie. A potem...

Aromatyczne i jędrne śledzie kiszone Smak całkowicie zapomniany, a jednak wyciągnięty otchłani wieków zaskakuje finezją. Podamy je najprościej - ze śmietaną , zielem i kwiatem bluszczyka kurdybanka. Znany już Wam smak śledzi podbijemy .. miodem, kruszonymi orzechami, migdałami, korzeniami.

Jagły z zieleniną wszelką i Szwedy do okrasy. Do tego pieczone bulwy wszelakie (czyli topinambur, słonecznik bulwiasty)rzepy a brukwie, marchwie nadziane , które miast ziemniaków pospolite były, podlane saporem białym.

Potrawa mięsna czarno gotowana z przetartymi przez sito powidłami, bogato sprawiona korzeniami zagranicznemi i potrącona tartemi migdałami. Ten smak pieczystego na drobny bigosek skrojony, w gąszczu w owocami, pasternakiem, cebulką... mniam.

Zwieńczeniem dnia wielkiego jest przepiórka w różach. Chrupki ptaszek w saporze z aromatycznych róż, z gąszczem z pieczonych kasztanów, otulony aksamitnymi płatkami.

Wety: Tort z kapusty kwaśnej z mleka, jajec i chleba, podany lubo gorący lubo zimny, gotowany w rynce.

Drobne słodkości w smakiem zaskakujące.

Ale na tym nie koniec atrakcji - każdy zwiedzający będzie mógł skorzystać z bezpłatnych degustacji; m.in. kuchni carskiej z czasów I wojny światowej, kuchni zamku Czocha, smakołyków od czasów średniowiecza do baroku, a także tradycyjnych, śląskich pierników.

Na stoiskach nie zabranie nalewek, kwasu chlebowego, a także wody z zabytkowego już dziś saturatora. Ale wspomnień z czasów PRL-u będzie więc więcej. W barze o wdzięcznej nazwie Czar PRL-u pani Grażynka będzie serwować setę i galaretę oraz socjalistyczną pomidorówkę. Łyżki i widelce będą przymocowane łańcuchem, jak na filmie "Miś".

Koniecznie bądźcie z nami!