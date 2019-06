Decyzję ws. formuły startu w jesiennych wyborach Kukiz'15 podejmie do końca czerwca - zapowiedział lider ruchu Paweł Kukiz. Zdradził, że wciąż trwają rozmowy z podmiotami, które mogłyby poprzeć wspólną deklarację ideową. "Podstawową sprawą, z którą przyszedłem do polityki, jest umożliwienie obywatelom indywidualnego startu do Sejmu i dopóki to nie będzie zrealizowane, to Polska ustrojowo będzie szła w przepaść" - ocenił Kukiz.

Paweł Kukiz /Jarosław Gawłowski /Archiwum RMF FM

