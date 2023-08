"Nasze prognozy są optymistyczne. Mamy wyraźną tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę zakażeń bakterią legionella na Podkarpaciu" - podkreśla w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Jeżeli mówimy o Podkarpaciu, tendencja jest spadkowa, zdecydowanie spadkowa. Pojedyncze przypadki, które występują w innych województwach, zawsze występowały. Teraz mamy do czynienia ze szczególnym uwrażliwieniem systemu ochrony zdrowia na tym punkcie, wykonujemy więcej testów. Musimy pamiętać, że ta choroba nie jest z nami od dzisiaj. Ona występuje od wielu lat, ona się zdarza, szczególnie warunki klimatyczne, czyli gorące lato, przegrzanie sieci klimatycznej zwiększają prawdopodobieństwo, że takie sytuacje będą się zdarzać - opisuje wiceminister zdrowia.

Kraska: "Bądźmy spokojni. Nie zarazimy się od innego człowieka"

Powinniśmy zachować spokój. Mamy przygotowane lekarstwa. To jest choroba bakteryjna, antybiotyki doskonale się sprawdzają. Nie powinniśmy siać paniki - podkreśla w rozmowie z RMF FM Waldemar Kraska.

Myślę, że nie powinno być już tak dużego wysiewu, jaki był na Podkarpaciu. Aura sprawi, że temperatura będzie niższa. To, co wydarzyło się na Podkarpaciu było spowodowane najprawdopodobniej tym, że była wysoka temperatura, naturalnie została podgrzana woda w sieci kanalizacyjnej, to jest idealne środowisko do rozmnażania się legionelli - dodaje wiceminister zdrowia.

Wiceminister Waldemar Kraska apeluje, by zadbać o to, co sami możemy zrobić, by zmniejszyć ryzyko zakażenia bakterią legionella nas i naszych bliskich. Apelujemy, by co roku serwisować klimatyzację, odkażać ją, zarówno w samochodzie, jak i w budynkach. To, co dzieje się to dla nas przypomnienie, żeby o tym myśleć. To jest choroba, której nie możemy zarazić się od innego człowieka. Takiego przypadku na całym świecie nie stwierdzono - zaznacza wiceminister.

Czekamy na wyniki kolejnych badań wody na Podkarpaciu. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną zakażeń w Rzeszowie i okolicy była sieć wodociągowa, lecz pewności wciąż nie mamy, codziennie będą pewnie docierać do nas nowe wyniki badań - przewiduje wiceminister Waldemar Kraska.

Ministerstwo Zdrowia deklaruje gotowość do zorganizowania kolejnych sztabów w sprawie legionelli, jednak w najbliższym czasie takie posiedzenia mają odbywać się głównie lokalnie. Tak jak lokalnie organizowane są między innymi profilaktyczne dezynfekcje sieci wodociągowych. Dzisiaj taka dezynfekcja rozpoczęła się w Płocku.

Ile zakażeń było w poprzednich latach?

W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano 118 przypadków legionellozy. W 2021 roku - gdy obowiązywało wiele pandemicznych obostrzeń - 46 przypadków. 2019 roku - 87. A rok wcześniej, w 2018 roku - 75 zakażeń legionellą.

