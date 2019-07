Dwa tragiczne zdarzenia w Krakowie. W Wiśle utonęły dwie osoby: 37-letni mężczyzna i 40-letnia kobieta.

Wisła, Kraków. Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Do pierwszego tragicznego zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem. Bulwarem Rodła w centrum Krakowa szło czterech mężczyzn. Wiadomo, że byli pijany. Jeden z nich się zatoczył i wpadł do rzeki. Wyłowili go znajomi, którzy następnie wezwali pomoc. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł.

Przed piątą rano w Wiśle utopiła się też 40-letnia kobieta. Według świadków postanowiła wykąpać się w Wiśle. Szybko zniknęła jednak pod wodą. Na miejsce przybyli płetwonurkowie. Wyłowionej kobiety nie dało się uratować.