Kościół chce zmian w przygotowaniu do ślubu. Nauki przedmałżeńskie mogą trwać dłużej

Konferencja Episkopatu Polski pracuje nad wprowadzeniem jednolitych standardów kursów przedmałżeńskich – informuje polastnews. Nowe wytyczne mają zapobiec zbyt pobieżnemu przygotowaniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Postulat ten znalazł się w stanowisku dotyczącym duszpasterstwa rodzin, nad którym biskupi debatowali podczas czerwcowego zebrania plenarnego w Łomży. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie propozycji papieżowi podczas październikowego spotkania w Watykanie.
Różne formy kursów, brak jednolitych zasad
Obecnie w Polsce nie ma jednolitych zasad dotyczących długości i formy nauk przedmałżeńskich. Kodeks prawa kanonicznego zobowiązuje duszpasterzy do przygotowania narzeczonych, ale nie precyzuje, ile powinno ono trwać.
W praktyce diecezje oferują różnorodne kursy: od weekendowych spotkań, przez kilkutygodniowe warsztaty, po zajęcia online. Przykładowo, w archidiecezji warszawskiej program „Radość i Nadzieja” obejmuje dwa spotkania stacjonarne i pięć zadań e-learningowych.
Dłuższe kursy – lepsze przygotowanie?
Zdaniem przewodniczącego KEP, arcybiskupa Tadeusza Wojdy, zbyt krótkie kursy nie spełniają swojej roli. Nie da się dobrze przygotować człowieka do jednej z najważniejszych decyzji jego życia podczas kilku godzin czy jednego krótkiego spotkania – podkreśla hierarcha. Ostrzega, że skrócone przygotowanie może sprowadzać się jedynie do formalności, a nie do rzeczywistego wsparcia narzeczonych.
Arcybiskup Wojda zaznacza, że ważna jest nie tylko liczba godzin, ale także jakość i zakres poruszanych tematów. Narzeczeni powinni mieć czas na rozmowę o relacji, wierze, seksualności, rodzicielstwie, odpowiedzialności i rozwiązywaniu konfliktów.
Wzorem Watykanu?
Nowe standardy mają być zbliżone do modelu zaproponowanego przez watykańską Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Dokument „Droga wtajemniczenia katechumenalnego do życia małżeńskiego” przewiduje, że Kościół powinien dużo bardziej angażować się w przygotowania par do ślubów.
Według niego pierwszy etap nauk powinien trwać około roku i dopiero zakończyć się zaręczynami. Kolejny etap – bezpośrednie przygotowanie do ślubu – miałby trwać kilka miesięcy. Ostatni zaś zakłada towarzyszenie małżonkom przez dwa-trzy lata po ślubie.
Dokument zastrzega jednak, że podane ramy czasowe są jedynie „orientacyjne”.
Zmiany mają na celu nie tylko lepsze przygotowanie do ślubu, ale również wsparcie młodych małżonków w pierwszych latach wspólnego życia. Ważne jest przekonanie, że troska Kościoła o małżeństwo nie kończy się wraz z udzieleniem sakramentu. W pewnym sensie właśnie wtedy zaczyna się jej nowy etap – podkreśla arcybiskup Wojda.