Komendant Powiatowy Policji w Oławie został odwołany ze stanowiska. Powodem takiej decyzji był fakt, że w nocy z soboty na niedzielę prowadził auto pod wpływem alkoholu.

Postępowanie ws. kierowania samochodem pod wpływem alkoholu przez Komendanta Powiatowego Policji w Oławie Pawła U. prowadzi Prokuratura Rejonowa w Oławie. Do tego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na terenie powiatu oławskiego - poinformował p.o. rzecznika dolnośląskiej policji Kamil Rynkiewicz.



Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu Paweł U. został odwołany ze stanowiska. Wszczęto wobec niego również procedurę administracyjną w kierunku usunięcia go ze służby.



Według lokalnych mediów, Komendant Powiatowy Policji w Oławie prowadząc auto pod wypływem alkoholu, uderzył w słupki przy drodze.