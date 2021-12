​Odcinek między Radomskiem i Kamieńskiem jest kolejnym fragmentem budowanej w woj. łódzkim autostrady A1, na którym możliwy jest przejazd całą szerokością jezdni z trzema pasami ruchu. W czwartek w tym miejscu zostanie udostępniona kierowcom druga jezdnia.

Systematycznie poprawia się możliwość przejazdu budowaną autostradą A1. Od wczoraj możliwy jest przejazd całą szerokością jezdni, czyli trzema pasami na odcinku Kamieńsk - Radomsko w kierunku Łodzi. Dziś taka możliwość pojawi się również na jezdni wschodniej, czyli w kierunku Katowic. To kolejny krok do zakończenia prac - poinformował w czwartek rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski.

Prace przy zmianie organizacji ruchu zaczęły się rano w czwartek i mogą potrwać kilka godzin.



Przypomniał przy tym, że w dalszym ciągu to teren budowy i będzie obowiązywało tam ograniczenie do 100 km/h.



To kolejny odcinek powstającej w woj. łódzkim autostrady, na którym zakończyły się główne prace i kierowcy będą mieli do dyspozycji obie jezdnie. Na początku listopada oddano do użytku 7-kilometrowy fragment między Radomskiem a granicą woj. śląskiego, a przed miesiącem udostępniono kierowcom 12-km fragment nowej wschodniej jezdni między Piotrkowem Tryb. a Tuszynem, która w ubiegłym tygodniu wydłużyła się o kolejne 4 km między węzłami Piotrków Trybunalski Południe - Piotrków Trybunalski Zachód. Dzięki temu od Piotrkowa Tryb. aż do Gdańska kierowcy mają do dyspozycji całą szerokość jezdni.



Nowa łącznica

Również od czwartku kierowcy będą mieć możliwość korzystania z nowej łącznicy, jaka pojawiła się na węźle Piotrków Trybunalski Zachód (A1/S8).



Zarówno przed rozpoczęciem budowy, jak i w jej trakcie, poruszając się w kierunku południowym, czyli z Łodzi lub z Warszawy można było pojechać jedynie na wprost - w stronę Katowic. Teraz jadący z Łodzi będą mogli na tym węźle pojechać również w stronę Warszawy. To zupełnie nowy element węzła, jaki pojawił się w związku z budową autostrady - wyjaśnił Zalewski.



Wkrótce uruchomiona zostanie także nowa łącznica na kierunku Warszawa - Łódź. Tym samym węzeł uzyska możliwości przejazdu we wszystkich kierunkach.

Dotąd jadący A1 z Łodzi w kierunku Warszawy lub drogą ekspresową S8 z Warszawy w kierunku Łodzi musieli dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Południe i tam zawrócić. Teraz już nie będzie takiej konieczności.



Budowa podzielona jest na 5 części

Trwająca budowa A1 między Tuszynem w woj. łódzkim i Częstochową podzielona jest na pięć części, z których cztery, o łącznej długości 64 km, przebiegają przez woj. łódzkie, a jedna - przez woj. śląskie (16,9 km).



Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ponad 80 km starych odcinków drogi A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz drogi krajowej nr 1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy, to ponad 2,8 mld zł. Blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.



Cała nowa trasa być gotowa na przełomie 2022 i 2023 r. Realizacja inwestycji o kilka godzin skróci przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju.