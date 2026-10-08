Kiedy ruszają ferie zimowe? Terminy dla wszystkich województw

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Ferie zimowe to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku szkolnym. Uczniowie z niecierpliwością odliczają dni do przerwy od nauki, sprawdzianów i codziennego wstawania. To także czas, który wiele rodzin wykorzystuje na wspólne wyjazdy, aktywności na świeżym powietrzu lub relaks w domowym zaciszu. W roku szkolnym 2026/2027 terminy ferii zimowych, podobnie jak w poprzednich latach, są różne w zależności od województwa.

Trzy tury ferii

Ministerstwo Edukacji podzieliło województwa na trzy grupy, dzięki czemu nie wszyscy uczniowie rozpoczną zimową przerwę w tym samym czasie. Pierwsi na ferie pojadą już w połowie stycznia, ostatni będą musieli poczekać aż do drugiej połowy lutego.

Oto szczegółowy harmonogram ferii zimowych 2027:

18 – 31 stycznia 2027 r. – dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie i śląskie

– dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie i śląskie 1 – 14 lutego 2027 r. – lubelskie, mazowieckie, pomorskie i świętokrzyskie

– lubelskie, mazowieckie, pomorskie i świętokrzyskie 15 – 28 lutego 2027 r. - kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie

Gdzie Polacy najchętniej spędzają ferie?

Ferie zimowe to doskonała okazja do rodzinnych wyjazdów. Największą popularnością cieszą się górskie miejscowości, gdzie można liczyć na śnieg, stoki narciarskie i liczne atrakcje dla dzieci. Zakopane, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Krynica-Zdrój czy Szczyrk to tylko niektóre z miejsc, które co roku przyciągają tłumy turystów.

Nie wszyscy jednak wybierają narty. Coraz więcej rodzin decyduje się na wypoczynek nad morzem, w uzdrowiskach lub większych miastach, gdzie można korzystać z aquaparków, muzeów i innych atrakcji. Niezależnie od miejsca, ferie zimowe to czas, który warto wykorzystać na odpoczynek i wspólne spędzenie czasu z najbliższymi.