Kiedy matura, a kiedy egzamin ósmoklasisty 2027? Jest decyzja

RMF24

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała długo wyczekiwany harmonogram egzaminów zewnętrznych na rok szkolny 2026/2027. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz maturzyści mogą już planować intensywną naukę – wiadomo, kiedy odbędą się najważniejsze egzaminy w ich życiu.

Egzamin ósmoklasisty – trzy dni pełne emocji

Egzamin ósmoklasisty w 2027 roku zaplanowano na dni 10-11 maja.

Tradycyjnie pierwszego dnia, czyli 10 maja, uczniowie zmierzą się z językiem polskim. 11 maja przyjdzie czas na matematykę, a 12 maja – na język obcy nowożytny.

Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli przystąpić do egzaminu w głównym terminie, przewidziano dodatkową sesję w dniach 9-11 czerwca.

Matura 2027 – kiedy pisemne, a kiedy ustne?

Maturzyści rozpoczną swoją egzaminacyjną przygodę 4 maja 2026 roku. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja, natomiast egzaminy ustne będą odbywać się w dniach 6-31 maja. To oznacza, że przez niemal cały miesiąc szkoły średnie będą żyły w rytmie matur.

Dla tych, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w głównym terminie, przewidziano dodatkową sesję maturalną. Odbędzie się ona od 1-16 czerwca (egzaminy pisemne) oraz 7-9 czerwca (egzaminy ustne).

Wielkie zmiany w szkołach od 1 września. Nowe przepisy żywieniowe dla uczniów Rok szkolny 2026/2027 przyniesie rewolucję dla uczniów. Od 1 września wchodzą w życie nowe przepisy, które odmienią żywienie w szkołach. Ministerstwo Zdrowia reaguje na rosnący problem nadwagi, wprowadzając szczegółowe wytyczne dotyczące sklepików i…

Co dalej po ogłoszeniu terminów?

Publikacja harmonogramu przez CKE to sygnał dla uczniów, nauczycieli i rodziców, że czas rozpocząć intensywne przygotowania. Warto już teraz zaplanować naukę, powtórki i konsultacje z nauczycielami.

Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminów oraz wymaganych materiałów można znaleźć na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Na RMF24.pl będziemy na bieżąco informować o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z egzaminami!