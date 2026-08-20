RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Kiedy matura, a kiedy egzamin ósmoklasisty 2027? Jest decyzja

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (11:09)

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała długo wyczekiwany harmonogram egzaminów zewnętrznych na rok szkolny 2026/2027. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz maturzyści mogą już planować intensywną naukę – wiadomo, kiedy odbędą się najważniejsze egzaminy w ich życiu.

Kiedy matura, a kiedy egzamin ósmoklasisty 2027? Jest decyzja
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła daty matur i egzaminu ósmoklasisty 2027 /Shutterstock
  • CKE opublikowała harmonogram egzaminów zewnętrznych na rok szkolny 2026/2027, obejmujący egzaminy ósmoklasisty i matury
  • Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 10-12 maja 2026, a matury pisemne 4-24 maja
  • Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CKE, a RMF24.pl będzie na bieżąco informować o najważniejszych wydarzeniach związanych z egzaminami
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Egzamin ósmoklasisty – trzy dni pełne emocji

Egzamin ósmoklasisty w 2027 roku zaplanowano na dni 10-11 maja.  

Tradycyjnie pierwszego dnia, czyli 10 maja, uczniowie zmierzą się z językiem polskim. 11 maja przyjdzie czas na matematykę, a 12 maja – na język obcy nowożytny

Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli przystąpić do egzaminu w głównym terminie, przewidziano dodatkową sesję w dniach 9-11 czerwca.

Matura 2027 – kiedy pisemne, a kiedy ustne?

Maturzyści rozpoczną swoją egzaminacyjną przygodę 4 maja 2026 roku. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja, natomiast egzaminy ustne będą odbywać się w dniach 6-31 maja. To oznacza, że przez niemal cały miesiąc szkoły średnie będą żyły w rytmie matur.

Dla tych, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w głównym terminie, przewidziano dodatkową sesję maturalną. Odbędzie się ona od 1-16 czerwca (egzaminy pisemne) oraz 7-9 czerwca (egzaminy ustne).

Co dalej po ogłoszeniu terminów?

Publikacja harmonogramu przez CKE to sygnał dla uczniów, nauczycieli i rodziców, że czas rozpocząć intensywne przygotowania. Warto już teraz zaplanować naukę, powtórki i konsultacje z nauczycielami. 

Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminów oraz wymaganych materiałów można znaleźć na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Na RMF24.pl będziemy na bieżąco informować o wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z egzaminami!


Źródło: RMF FM
Tagi: egzamin ósmoklasisty matura 2026 egzamin dojrzałości
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: