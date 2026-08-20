Kiedy matura, a kiedy egzamin ósmoklasisty 2027? Jest decyzja

Egzamin ósmoklasisty – trzy dni pełne emocji
Egzamin ósmoklasisty w 2027 roku zaplanowano na dni 10-11 maja.
Tradycyjnie pierwszego dnia, czyli 10 maja, uczniowie zmierzą się z językiem polskim. 11 maja przyjdzie czas na matematykę, a 12 maja – na język obcy nowożytny.
Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli przystąpić do egzaminu w głównym terminie, przewidziano dodatkową sesję w dniach 9-11 czerwca.
Matura 2027 – kiedy pisemne, a kiedy ustne?
Maturzyści rozpoczną swoją egzaminacyjną przygodę 4 maja 2026 roku. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja, natomiast egzaminy ustne będą odbywać się w dniach 6-31 maja. To oznacza, że przez niemal cały miesiąc szkoły średnie będą żyły w rytmie matur.
Dla tych, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w głównym terminie, przewidziano dodatkową sesję maturalną. Odbędzie się ona od 1-16 czerwca (egzaminy pisemne) oraz 7-9 czerwca (egzaminy ustne).
Co dalej po ogłoszeniu terminów?
Publikacja harmonogramu przez CKE to sygnał dla uczniów, nauczycieli i rodziców, że czas rozpocząć intensywne przygotowania. Warto już teraz zaplanować naukę, powtórki i konsultacje z nauczycielami.
Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminów oraz wymaganych materiałów można znaleźć na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
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