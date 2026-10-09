Karta parkingowa w 2027 r. Najważniejsze zmiany i zasady

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Łatwiejsze składanie wniosków o kartę parkingową, koniec z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w urzędzie i możliwość dołączenia kopii orzeczenia o niepełnosprawności zamiast okazywania oryginału - takie zmiany od przyszłego roku chce wprowadzić Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozporządzenie jest jednak dopiero na etapie opiniowania, dlatego proponowane ułatwienia nie obowiązują jeszcze wnioskodawców. Co może się zmienić w 2027 roku i kto będzie mógł korzystać z karty parkingowej?

Karta parkingowa w 2027 roku. Jakie zmiany przewiduje projekt?

Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu składania wniosków o wydanie karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt rozporządzenia zakłada uproszczenie procedury i ograniczenie formalności, które obecnie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.

Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie w proponowanym kształcie, osoby ubiegające się o kartę nie będą już musiały składać wniosku osobiście w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zniknie również obowiązek podpisywania dokumentu w obecności przewodniczącego zespołu albo upoważnionego przez niego pracownika.

Zmieni się także sposób potwierdzania uprawnień. Zamiast przedstawiać do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, wnioskodawca będzie mógł dołączyć jego kopię.

To istotne ułatwienie dla osób, dla których dojazd do urzędu i załatwianie formalności osobiście stanowią dodatkową barierę.

Projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski o wydanie karty parkingowej złożone przed wejściem w życie nowych regulacji mają być rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Centralna Ewidencja Posiadaczy Kart Parkingowych. Co z cyfryzacją?

Planowane zmiany obejmują również rozwój rozwiązań cyfrowych. Od pierwszego kwartału 2027 roku przewidziano prace związane z cyfryzacją i rozwojem Centralnej Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych, w ramach programu finansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Nie należy jednak utożsamiać zapowiedzi prac nad ewidencją z wprowadzeniem nowych uprawnień dla kierowców. Na podstawie przedstawionych informacji nie można przesądzić, kiedy i w jakim zakresie zmiany w systemie będą dostępne dla obywateli.

Głównym celem zapowiadanych działań jest rozwój cyfrowych rozwiązań związanych z obsługą kart parkingowych.

Kto może otrzymać kartę parkingową?

Projekt zmian w procedurze nie oznacza automatycznej zmiany kryteriów przyznawania karty. O jej wydanie nadal mogą ubiegać się osoby spełniające określone warunki dotyczące niepełnosprawności i ograniczeń w samodzielnym poruszaniu się.

Prawo do karty przysługuje:

Osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się. W tej grupie nie jest wymagany konkretny symbol przyczyny niepełnosprawności.

Osobom dorosłym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , u których stwierdzono znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się, pod warunkiem spełnienia dodatkowych kryteriów dotyczących przyczyny niepełnosprawności.

Dzieciom z niepełnosprawnościami do 16. roku życia, jeżeli mają znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się i odpowiednie wskazanie w orzeczeniu.

W przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności znaczenie ma symbol przyczyny niepełnosprawności. Wskazanie do karty może dotyczyć osób z symbolami:

04-O – choroby narządu wzroku;

05-R – upośledzenie narządu ruchu;

07-S – choroby układu oddechowego i krążenia, w przypadku orzeczeń wydanych po 1 kwietnia 2020 roku;

10-N – choroby neurologiczne.

Kluczowe znaczenie ma również treść orzeczenia. W punkcie 9 powinno znajdować się wskazanie do wydania karty parkingowej.

Sam fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności nie wystarcza zatem do uzyskania karty. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie są uprawnione do jej otrzymania.

Jak złożyć wniosek o kartę parkingową?

Do czasu wejścia w życie ewentualnych nowych przepisów obowiązują dotychczasowe zasady. Wniosek składa się osobiście w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania.

Od tej reguły przewidziano wyjątki dotyczące osób niepełnoletnich oraz osób ubezwłasnowolnionych. W pozostałych przypadkach nie można zastąpić osobistego stawiennictwa zwykłym złożeniem wniosku przez pełnomocnika.

Obecnie przy składaniu wniosku wymagane są:

wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej;

aktualne zdjęcie o wymiarach 35 × 45 mm;

dowód uiszczenia opłaty w wysokości 21 zł;

oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności do wglądu.

Wniosek musi zostać podpisany w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej, zgodnie z obowiązującą procedurą.

Po wejściu w życie projektowanych zmian nie będzie już konieczne osobiste stawiennictwo wnioskodawcy ani podpisywanie dokumentu w obecności wskazanego pracownika. Zamiast oryginału orzeczenia wystarczy jego kopia.

Warto pamiętać, że szczegółowe wymagania należy sprawdzić w odpowiednim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwłaszcza jeśli wniosek będzie składany już po ewentualnej zmianie przepisów.

Ile kosztuje karta parkingowa i jak długo jest ważna?

Opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością wynosi 21 zł. Karta jest wydawana na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na pięć lat. W przypadku kart wydawanych placówkom okres ważności wynosi maksymalnie trzy lata.

Osoby planujące przedłużenie uprawnień powinny odpowiednio wcześnie sprawdzić termin wygaśnięcia dokumentu. PFRON zaleca złożenie wniosku o kolejną kartę do 30 dni przed upływem ważności dotychczasowej, aby ograniczyć ryzyko przerwy w korzystaniu z uprawnień.

Jakie uprawnienia daje karta parkingowa?

Karta parkingowa ma ułatwiać osobom z niepełnosprawnościami przemieszczanie się i dostęp do miejsc publicznych. Umożliwia korzystanie z wyznaczonych miejsc postojowych, tzw. kopert, przeznaczonych dla osób uprawnionych.

W określonych sytuacjach pozwala również na niestosowanie się do wybranych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Zakres tych uprawnień jest jednak ograniczony przepisami i nie oznacza dowolności w parkowaniu.

Karta nie daje automatycznie prawa do bezpłatnego parkowania na wszystkich płatnych parkingach. Zasady zwolnień z opłat w strefach płatnego parkowania zależą od lokalnych regulacji.

Dokument powinien być wykorzystywany zgodnie z przepisami, a podczas korzystania z miejsca przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami należy przestrzegać obowiązujących zasad jego eksponowania.

Karta parkingowa w 2027 roku. Na co zwrócić uwagę?

Najważniejsze zapowiadane zmiany dotyczą przede wszystkim formalności, a nie samych kryteriów przyznawania uprawnień. Projekt przewiduje rezygnację z osobistego składania wniosków, zniesienie obowiązku podpisu w obecności pracownika oraz możliwość dołączenia kopii orzeczenia zamiast okazywania jego oryginału.

Nie oznacza to jednak, że nowe zasady już obowiązują. Rozporządzenie jest na etapie opiniowania, a jego ostateczny kształt i termin wejścia w życie zależą od dalszych prac legislacyjnych.