Karol Nawrocki zdecydował. Stanowisko w Sądzie Najwyższym obsadzone

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Maria Szczepaniec została powołana przez prezydenta Karola Nawrockiego na prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. To gremium (powstałe w połowie lipca 2022 r. w miejsce Izby Dyscyplinarnej), które jest kwestionowane przez część prawników. Przykładowo w ub. roku Izba Karna SN w składzie trzech sędziów uznała na kanwie jednego z zagadnień prawnych, że skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej powoduje, że nie mamy do czynienia z Sądem Najwyższym.

Maria Szczepaniec prezesem Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN

Jak przekazała w czwartek kancelaria prezydenta, Karol Nawrocki powołał Marię Szczepaniec na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Sędzia Szczepaniec została powołana na urząd sędziego SN przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2018 roku. Do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej została wskazana w 2022 roku. Pod koniec ubiegłego roku wraz z sędziami Barbarą Skoczowską i Tomaszem Demendeckim została przedstawiona prezydentowi Nawrockiemu jako jedna z kandydatek na urząd prezesa Izby.

Izba jest kwestionowana przez część prawników

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN powstała w połowie lipca 2022 r., po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z czerwca 2022 r., w miejsce Izby Dyscyplinarnej. Jest ona kwestionowana przez część prawników.

Przykładowo w ubiegłym roku Izba Karna SN w składzie trzech sędziów uznała na kanwie jednego z zagadnień prawnych, że skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej powoduje, że nie mamy do czynienia z Sądem Najwyższym.

Jak wybierany jest prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN?

Czwartkowe postanowienie prezydenta zostało wydane na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Według tych przepisów prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej jest powoływany przez prezydenta, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, spośród 3 kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów „wyznaczonych do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej albo zgromadzenie sędziów orzekających w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej”.