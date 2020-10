Do karambolu doszło na S7 na Mazowszu. Poszkodowane są cztery osoby - dwie z nich trafiły do szpitala.

Do karambolu doszło w miejscowości Kamień w powiecie białobrzeskim. Zderzyły się trzy osobówki i samochód ciężarowy.

Dwie osoby trafiły do szpitala - to pasażerowie jednej z osobówek, która uczestniczyła w karambolu. Karetki pogotowia zabrały rannych do szpitala, gdzie przejdą szczegółowe badania. Na miejscu udzielano pomocy jeszcze dwóm innym osobom.



Policjanci odtwarzają przebieg tego zdarzenia. Trasa w kierunku Warszawy wciąż jest zablokowana.

Policjanci zorganizowali objazdy drogami lokalnymi i fragmentem drogi technicznej biegnącej przy ekspresówce. Z S7 trzeba zjechać już w miejscowości Stary Gózd. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej 2 godziny.

